Wall Street : pause dans une série haussière exceptionnelle

09/04/2019 | 23:28

Le moral de Wall Street s'est clairement assombri en fin de séance alors que le FMI a réduit pour la 3ème fois en 6 mois ses estimations de croissance mondiale pour l'année en cours.



Les craintes sur le commerce mondiales ont été par ailleurs ravivées par Donald Trump qui se prépare à infliger 11Mds$ de droits de douane supplémentaires sur des produits importés d'Europe (dont une surtaxe sur des Airbus, en riposte aux prétendues subventions accordées par l'UE, alors que Boeing est champion du monde des aides indirectes via le Pentagone).



Le FMI annonce désormais seulement +3,3% (soit -0,2% lié à la prise en compte du ralentissement chinois) contre +3,5% en janvier et +3,7% en octobre dernier.

La guerre commerciale reste l'un de ses principaux sujets de préoccupation pour la croissance mondiale.



Wall Street qui était resté quasi stable jusqu'à la mi-séance, alors que le Nasdaq se préparait à aligner une 10ème séance de hausse consécutive (et le S&P une 9ème), à quelque peu lâché prise en fin de parcours et en termine presque au plus bas du jour.

Le Dow Jones Industrial lâche 0,72% à 26.150, le S&P500 -0,6%, le Nasdaq réalise le plus mauvais final, passant de zéro à -0,56% (à 7.909), dans le sillage d'AMD -4,5%, Western Digital -2,9%, Micron -2,8%, Applied Materials -2,1%, Nvidia -1,3%.

Quelques rares rescapés avec Facebook +1,5%, Workday +2,2% et Cerner avec +10,3%.



A 3 jours des tout premiers résultats trimestriels des banques américaines JP-Morgan Chase et Wells Fargo (-1,5% ce soir), la lourdeur a prévalu (Citigroup perd -1,3%, Goldman Sachs -0,9%).



