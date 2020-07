Wall Street : pause mardi après une séquence haussière

08/07/2020 | 08:02

La Bourse de New York a terminé la séance de mardi en berne, les investisseurs ayant préféré marquer une pause après la récente séquence haussière : le Dow Jones a reculé de 1,5% à 25.890 points et le Nasdaq Composite a perdu près de 0,9% à 10.344 points.



'Le moral du marché est mis à rude épreuve par la remontée des cas de Covid-19 dans certaines poches des Etats-Unis, mais aussi par une série de projections économiques moroses', expliquait un analyste de Wells Fargo.



Pour mémoire, Goldman Sachs a annoncé lundi avoir dégradé ses prévisions sur l'économie américaine, qu'il voit désormais se contracter de 4,6% cette année contre une précédente estimation établie à -4,2%.



Bruxelles a averti de son côté ce mardi que la pandémie de coronavirus plongerait l'économie de l'Union européenne dans une récession 'profonde' en 2020, avec une incidence sur l'activité plus importante que prévu.



Sur le front des valeurs, Tesla a progressé de 1,3% alors que Morgan Stanley estimait que l'action pourrait valoir jusqu'à 2070 dollars en cas de scénario favorable sur la demande de voitures électriques du groupe.



Regeneron s'est adjugé 2,2% à la suite d'un contrat de 450 millions de dollars avec les autorités américaines, pour la fabrication et la fourniture de REGN-COV2, son 'cocktail' expérimental en cours d'études dans le Covid-19.



