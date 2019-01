Bourse de Wall Street : Wall Street pénalisée par les technologiques après l'avertissement d'Apple

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en nette baisse jeudi, pénalisée par le secteur technologique et les valeurs d'Internet après l'avertissement émis mercredi par Apple sur son chiffre d'affaires du trimestre écoulé.

L'indice Dow Jones (DJIA) perd 2,4%, à 22.871 points, le S&P 500 abandonne 1,8%, à 2.466 points, et le Nasdaq Composite se replie de 2,2%, à 6.218 points.

Apple a révisé en baisse, pour la première fois depuis plus de 15 ans, sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel, évoquant notamment une décélération de l'économie en Chine plus importante que prévu. Cet avertissement renforce les inquiétudes des investisseurs au sujet des perspectives de croissance mondiale, indique Fritz Louw, analyste devises chez MUFG.

L'annonce surprenante d'Apple survient alors que les investisseurs misent par ailleurs de plus en plus sur une pause de la Réserve fédérale américaine (Fed) en matière de resserrement monétaire. Les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux font ainsi ressortir une probabilité de 91% d'un maintien ou d'une baisse des taux directeurs de la Fed cette année.

L'annonce d'un nombre de créations d'emplois plus élevé que prévu dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre pourrait toutefois apaiser les craintes des investisseurs au sujet des risques de ralentissement de la croissance. Le secteur privé américain a créé 271.000 emplois nets le mois dernier, selon le rapport publié jeudi par Automatic Data Processing, ou ADP, et Moody's Analytics. Ce nombre est supérieur à la prévision des économistes, qui tablaient sur 178.000 nouveaux postes.

VALEURS A SUIVRE

-Apple cède 9,1% en début de séance après l'avertissement lancé mercredi soir. Piper Jaffray a abaissé son objectif de cours le groupe de 222 à 187 dollars, tandis que Wedbush a ramené son objectif à 200 dollars, contre 275 dollars auparavant.

-Ailleurs dans le secteur technologique, Amazon cède 1,6%, Facebook 1,3% et Alphabet 1,3%. Tesla perd 2,2%, Qualcomm 2,5% et Intel 4,3%.

-Le laboratoire Bristol-Myers Squibb s'effondre de 14%, tandis que Celgene bondit de 27%. Le groupe pharmaceutique BMS a annoncé qu'il allait acquérir Celgene pour un montant d'environ 74 milliards de dollars en numéraire et en actions.

-General Motors recule de 2,5% après avoir annoncé une baisse de 1,6% de ses ventes en 2018 et de 2,7% au quatrième trimestre.

-William Horner, The Wall Street Journal

(Version française Thomas Varela, Maylis Jouaret) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire