Wall Street a réduit ses gains antérieurs mardi après que les marchés d'actions se soient redressés ailleurs, les investisseurs s'interrogeant sur le moment et l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale cette année, tandis que la résurgence du dollar a contribué à affaiblir le yen.

L'indice MSCI des performances boursières mondiales a clôturé en hausse de 0,30 % et les actions européennes ont atteint des sommets record à la clôture.

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, mais le dollar a augmenté en raison de la perspective d'une croissance plus forte aux États-Unis et de taux potentiellement plus élevés que dans d'autres économies développées.

"C'est une journée calme, les principales moyennes sont stables et il y a quelques prises de bénéfices", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "L'attention reste focalisée sur la Fed, mais la Fed est assez claire sur le fait qu'il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans l'immédiat.

Le rapport sur l'emploi américain, plus faible que prévu, publié vendredi, et le PIB de la semaine précédente, qui a affiché la croissance la plus faible depuis près de deux ans, ont incité les investisseurs à se montrer pessimistes quant à la date et à l'ampleur des baisses de taux de la Fed.

Selon l'application de probabilité de taux de LSEG, les opérateurs évaluent désormais à 44 points de base les réductions de taux de la Fed d'ici à la fin de 2024, avec une première réduction possible en septembre. Les traders avaient récemment prévu une seule baisse en raison de données inflationnistes peu convaincantes.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré dans un essai que les prix pourraient "s'installer" à un niveau supérieur à l'objectif de 2 % de la Fed.

"Ce n'est pas que nous ne pensons pas que l'inflation va diminuer. Nous ne pensons tout simplement pas qu'après avoir eu trois impressions sur l'inflation, nous allons nous sentir à l'aise avec l'inflation aussi rapidement", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux d'intérêt chez Macquarie à New York.

"Il faudra plus d'une impression, peut-être même plus de deux impressions de faible inflation avant que la Fed ne se sente à l'aise, et cela signifie simplement qu'il n'y aura pas assez de temps cette année pour procéder à deux réductions de taux.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,08 %, le S&P 500 a gagné 0,13 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,1 %.

Les résultats positifs du secteur financier ainsi que l'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne dès le mois prochain ont stimulé les actions en Europe. L'indice pan-régional STOXX 600 a clôturé en hausse de 1,14%. Le DAX allemand a fait un bond de 1,4 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,14 %. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,26 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 1,57 %.

Le dollar a inversé sa chute initiale et s'est inscrit en hausse par rapport à un panier de devises mondiales, se renforçant par rapport au yen, même après les nouveaux avertissements des responsables japonais quant à leur volonté de soutenir leur monnaie.

L'indice du dollar a augmenté de 0,3 %, tandis que l'euro a baissé de 0,14 % à 1,0753 $.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,49 % par rapport au billet vert, à 154,68 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2508 dollar, en baisse de 0,42 % sur la journée.

Les rendements des bons du Trésor à plus long terme ont baissé, les traders se concentrant sur l'absorption de 125 milliards de dollars de nouvelles offres cette semaine, alors qu'un défilé de responsables de la Fed s'apprête à parler des perspectives d'un pivot de la politique en 2024.

Le rendement de l'obligation de référence à 10 ans a baissé de 3 points de base à 4,459 %, tandis que le rendement de l'obligation à deux ans, qui reflète les attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 0,6 point de base à 4,828 %.

Les prix du pétrole ont clôturé en légère baisse sur des signes d'apaisement des inquiétudes concernant l'offre. Le pétrole brut américain a baissé de 0,13 % pour s'établir à 78,38 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 83,16 dollars le baril.

L'or a reculé, abandonnant les gains de la session précédente, les traders restant concentrés sur la perspective d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 2 324,20 dollars l'once.