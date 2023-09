Wall Street a reculé et le S&P 500 est devenu négatif après que la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt directeurs inchangés, comme prévu, mais a averti que la politique restrictive pourrait rester en place jusqu'en 2024.

Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté après l'annonce et le résumé des projections économiques qui l'accompagne, qui prévoit une nouvelle hausse des taux de 25 points de base cette année, culminant dans la fourchette 5,50 %-5,75 %.

Il n'y a pas eu de surprise", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York. La Fed "envisage une nouvelle hausse des taux, son objectif d'inflation est toujours de 2 % et le marché de l'emploi est toujours tendu. La Fed prévoit maintenant que les taux d'intérêt resteront élevés un peu plus longtemps qu'elle ne l'avait annoncé, ce qui pèse sur le marché.

Depuis que la Fed a entamé son cycle de resserrement actuel en mars, l'inflation de base s'est ralentie. Mais la progression de sa baisse vers l'objectif annuel de 2 % de la banque centrale a été lente et inégale, et l'économie américaine s'est avérée résistante, ce qui alimente les craintes que les taux d'intérêt restent restrictifs plus longtemps que ne l'auraient espéré de nombreux acteurs du marché.

Le président de la Fed, Jerome Powell, devrait faire une brève déclaration et répondre aux questions de la presse à 14h30 EST.

"Je pense que Powell sera optimiste. Il ne veut pas que le marché devienne complaisant. Il veut que les marchés sachent qu'il a encore besoin de voir l'inflation atteindre l'objectif de 2 %.

À 14:13PM ET, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 131,86 points, ou 0,38%, à 34 649,59, le S&P 500 a perdu 3,98 points, ou 0,09%, à 4 439,97 et le Nasdaq Composite a chuté de 56,88 points, ou 0,42%, à 13 621,30. (Reportage de Stephen Culp ; Édition de David Gregorio)