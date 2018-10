Bourse de Wall Street : Wall Street perd encore 2%, le Nasdaq près de la correction

L'indice Dow Jones a chuté de 545,91 points, soit 2,13%, à 25.052,83 points, au lendemain d'un recul de 3,15%.

Le S&P-500, plus large, a perdu 57,31 points ou 2,06% à 2.728,37, portant son recul à plus de 5% en deux jours - sa plus fort baisse en deux séances depuis les 6,1% lâchés début février.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 92,99 points (1,25%) à 7.329,06. A son plus bas du jour de 7.274 points, l'indice des valeurs de croissance cédait 10,3% par rapport à sa clôture record du 29 août, ce qui correspond à la définition technique d'une correction, mais il a ensuite réduit ses pertes pour finir à 9,6% de ce point de repère.

Moins heureux, le sous-indice Dow Jones des Transports a fini à 10,1% de son plus haut de la mi-septembre.

Le S&P-500, l'indice de référence des gérants américains, a fini sous sa moyenne mobile à 200 jours (environ 2.766 points) pour la première fois depuis 2 avril.

Aux inquiétudes sur les taux et les tensions commerciales perceptibles depuis plusieurs jours s'ajoutent les dégâts provoqués par l'ouragan Michael en Floride et une nervosité certaine à la veille du coup d'envoi des publications des résultats du troisième trimestre.

Une statistique de l'inflation un peu meilleure que prévu a permis au marché de tenter une remontée en début de séance mais le mouvement baissier a vite repris le dessus.

"Cela a été vite oublié car les gens sont encore sous le coup de la séance d'hier", rapporte Michael Antonelli, en charge des ventes institutionnelles chez Robert W. Baird à Milwaukee.

"Les investisseurs ont complètement sur la défensive et personne n'ose sortir la tête. A ce stade on ne prend aucun risque."

"Si on n'était pas à la veille de la saison des résultats on n'aurait peut-être pas eu ce résultat des deux derniers jours", commente Fritz Folts, stratège chez 3Edge Asset Management à Boston. "Après tant de trimestres fastes, les gens se disent que cela ne va peut-être pas durer."

L'indice Vix de la volatilité a clôturé à 24,98 points, en hausse de 9% et à son plus haut depuis le 12 février.

VALEURS

Les 11 grands indices sectoriels S&P ont fini dans le rouge, le plus fort recul étant pour le comportement de l'énergie (-3,09%) également mis à mal par la chute de plus de 3% des cours du pétrole.

Le financières ont décroché de 2,93% à la veille des publications de résultats de J.P. Morgan , Citigroup et Wells Fargo, qui ont perdu respectivement 3,00%, 2,24% et 1,89%.

Les techs, après un vain rebond en matinée, ont reculé de 1,27%.

Les 30 composantes du Dow Jones ont fini dans le rouge, bon nombre d'entre elles accusant des replis de plus de 3%.

En vedette, la compagnie aérienne Delta Air Lines a gagné 3,56% en réaction à des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% en septembre sur un mois et de 2,3% sur un an, après +0,2% et +2,7% en août respectivement, a annoncé le département du Travail. L'indice hors produits alimentaires et énergie (CPI "core") a également augmenté de 0,1% d'un mois sur l'autre, comme en août, en affichant une hausse de 2,2% en rythme annuel.

Cette hausse un peu moins forte qu'attendu (les économistes attendaient +0,2% dans les deux cas, et des hausses annuelles respectives de 2,4% et de 2,3%) traduit une légère atténuation des pressions inflationnistes.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles enregistré une hausse inattendue la semaine dernière, à 214.000 contre 207.000 la semaine précédente, mais elles restent proches de leur plus bas niveau depuis 49 ans.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes ont terminé en net recul et à leur plus bas niveaux en 21 mois, pénalisées par la chute de Wall Street mercredi et les craintes pour la croissance mondiale liées aux tensions commerciales.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,92% à 5.106,37 points. Le Footsie britannique a perdu 1,94% et le Dax allemand 1,48%.

L'indice EuroStoxx 50 a lâché 1,77%, le FTSEurofirst 300 1,98% et le Stoxx 600 <.STOXX 1,98%>, à son plus bas niveau depuis fin décembre 2016.

Signe de la nervosité sur les marchés d'actions, l'indice de volatilité en zone euro a grimpé à un plus haut depuis fin mai.

A SUIVRE VENDREDI :

Les marchés prendront connaissance de la balance commerciale chinoise qui sera surveillée de près sur fond de tensions commerciales sino-américaines.

Aux Etats-Unis, la première estimation de l'indice de confiance de l'Université du Michigan sera publiée à 14h00 GMT mais ce sont surtout les résultats de J.P. Morgan et de Citigroup qui feront l'actualité.

(avec Chuck Mikolajczak à New York et Shreyashi Sanyal à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)