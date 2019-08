Wall Street : pertes accrues après la mise en garde de Trump

09/08/2019 | 17:37

Wall Street accroît son repli vendredi matin, plombée par des déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles les négociations commerciales avec la Chine pourraient bientôt s'arrêter.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de plus de 0,7% à 26.180,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,1% à 7947,2 points.



Les pertes se sont rapidement amplifiées en début de matinée, alors que Donald Trump faisait savoir que 'les pourparler commerciaux sino-américains de septembre pourraient être annulés'.



'La Chine ne semble pas vraiment vouloir d'un accord, mais nous ne changeons pas notre façon d'agir', a déclaré le président américain.



Bien que Pékin ait à de multiples reprises rappelé ne pas vouloir négocier sous la menace, Donald Trump se vante des pénalités douanières qu'il a instaurées et se félicite qu'elles coûtent très cher aux entreprises chinoises.



Enfin, Donald Trump appelle sans détour la Fed à réduire ses taux de 100 points de base, accusant la banque centrale de 'prendre en otage' l'économie américaine.



'Toutes ces questions liées au commerce international et à la guerre des monnaies continuent d'empoisonner les marchés', déplore ce matin un trader.



Du côté de l'actualité, les publications de résultats se font désormais bien plus rares et les quelques statistiques qui tombent sont de second ordre.



Publiés ce matin, les prix à la production ont augmenté de 0,2% en juillet aux Etats-Unis du fait du renchérissement de l'énergie, mais cette progression s'est avérée conforme aux attentes du marché.



Sur le front des valeurs, Uber décroche de plus de 8%, le spécialiste ayant affirmé voulant continuer à investir 'de manière agressive' en dépit de pertes de plus de 5,5 milliards de dollars au dernier trimestre.



L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard perd de son côté 1,7% malgré des résultats largement supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé.



