Wall Street : pertes limitées, Powell tente de rassurer

23/08/2019 | 16:49

Wall Street limite ses pertes vendredi après les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a exprimé sa préoccupation face à la situation internationale et assuré les marchés du soutien de la Fed.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones se replie de moins de 0,1% à 26,230,4 points, tandis que le Nasdaq Composite ne cède plus que 0,2% à 7,974.1 points.



S'il n'a fourni aucun signal évident d'une prochaine baisse des taux, le patron de la Fed a décrit depuis Jackson Hole un tableau d'ensemble 'complexe et turbulent' pour les marchés financiers.



Face à ces difficultés, la banque centrale américaine est prête à adopter une politique monétaire 'appropriée', a-t-il affirmé.



Ce passage de son discours semble avoir été particulièrement apprécié par les investisseurs et avoir contribué au redressement des grands indices, qui avaient ouvert en net repli suite à la riposte commerciale orchestrée par Pékin.



'L'assouplissement de la politique monétaire de la Fed ne se borne pas uniquement aux questions liées aux devises, mais il pourrait permettre un affaiblissement salutaire du dollar', rappelle un analyste.



Comme souvent, les grands gagnants des tensions commerciales sont essentiellement l'or, qui reprend 0,9% à 1,521,9 dollar l'once et les rendements obligataires qui se détendent à nouveau.



Côté valeurs, Salesforce s'envole de plus de 6% après avoir dépassé les prévisions du consensus sur le trimestre écoulé et avoir relevé ses prévisions annuelles.



