Wall Street : petit rebond en vue après deux séances noires

18/12/2018 | 15:19

Les valeurs américaines devraient ouvrir en hausse mardi après deux séances de fortes baisse, l'espoir d'une posture accommodante de la Fed prenant le pas sur les craintes de ralentissement économique.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,5%, annonçant un timide rebond à l'ouverture.



Les marchés d'actions américains avaient signé hier une seconde séance de correction.



Après des pertes de 2% vendredi, la chute s'était même accélérée lundi, avec un repli de 2,1% pour le Dow Jones. Le Nasdaq (-2,3%) a, lui, validé la cassure du support de 6870 points, son plancher annuel.



'Le S&P 500 a encore perdu 2,1% hier et affiche désormais une perte de 13,1% par rapport à son plus haut de 2930 points du 20 septembre dernier', souligne-t-on chez UBS.



'Les inquiétudes entourant un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, voire une entrée en récession, continuent de troubler les marchés', explique la banque suisse.



'Chez UBS, nous continuons de penser que l'actuelle correction des actifs à risque - y compris les actions - est exagérée', affirme la banque d'affaires.



En l'espèce, les derniers chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis semblent plutôt bons.



Les mises en chantier de logements ont ainsi augmenté de 3,2% le mois dernier aux Etats-Unis, tandis que le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est accru de 5%, au-dessus du consensus.



Les investisseurs pourraient toutefois être incités à la prudence à la veille de la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux demain.



Si ce tour de vis semble déjà acté, tout l'enjeu est désormais de savoir si la Fed indiquera qu'il serait judicieux de faire 'une pause' dans son cycle de resserrement monétaire.



