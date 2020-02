Wall Street : petit rebond en vue, mais la nervosité demeure

26/02/2020 | 15:20

Wall Street devrait timidement rebondir mercredi matin au lendemain d'une nouvelle chute de plus de 3%, même si les investisseurs s'inquiètent toujours des répercussions de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale.



Une trentaine de minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,3% à 0,4%, annonçant un léger redressement à l'ouverture.



Une certaine accalmie est revenue, notamment en Europe, après les mouvements de ventes massifs de la veille, qui avaient fini par écraser la petite vague de rachats à bon compte qui s'était manifestée en début de journée.



Wall Street - qui vient d'aligner quatre séances consécutives de forte baisse - a désormais effacé l'intégralité des gains accumulés depuis le 29 octobre.



Les intervenants de marché demeurent toujours dans l'incertitude concernant l'impact économique de l'épidémie de Covid-19, qui fait désormais rage en Italie.



'Comme lors de toute correction, il est important que les investisseurs gardent un oeil sur le long terme et qu'ils fassent évoluer leur exposition au risque en jouant avec les classes d'actifs et en ayant recours à la diversification', explique Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche de gestion de fortune d'UBS.



Le stratège dit toutefois privilégier les marchés d'actions émergents à l'heure actuelle, mettant en avant le succès 'relatif' de la Chine dans la lutte contre le coronavirus.



A l'inverse, l'analyste se montre plus prudent sur les valeurs européennes, pointant une incertitude 'significative' liées aux conséquences économiques de la maladie sur le Vieux Continent.



Certains sur les marchés estiment d'ailleurs que le regain de volatilité qui règne sur les places financières pourrait conduire les banques centrales à intervenir prochainement.



Dans ce contexte, les rendements des Treasuries de référence ont touché des creux historiques hier, même si celui du T-Bond à 10 ans rebondit actuellement de quatre points de base à 1,37%.



Le dollar reprend quant à lui un peu de terrain face à la monnaie unique, autour de 1,0870 euro.



Le marché suivra, en cours de séance, la publication des ventes de logements neufsainsi que celle des stocks de pétrole.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.