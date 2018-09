Wall Street : petit redressement en vue en attendant la Fed

25/09/2018 | 15:17

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, l'attention des investisseurs se portant sur la réunion du comité de politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains prennent en moyenne de 0,1%, annonçant une progression modérée à l'ouverture.



'Le S&P 500 a fini hier à 2919,3 points, mais on peut l'imaginer aller chercher les 2980-3000 points à court terme, avant peut-être d'opérer un reflux en direction des 2930 points', avance un trader.



Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed, réuni à partir de ce mardi pour deux jours, annoncera sa décision sur les taux directeurs dans la soirée de demain.



Au vu de la remontée des perspectives d'inflation et de la solidité de l'activité économique, la Réserve fédérale devrait poursuivre son cycle de resserrement monétaire en annonçant une nouvelle hausse de taux.



Les investisseurs surveilleront en outre, dans le courant de la matinée, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Les économistes tablent sur un indice en baisse à 131 en septembre.



Sur le marché des changes, l'euro se stabilise pour s'échanger à 1,175 face au un dollar en attendant le verdict de la Fed.



La monnaie unique avait bondi la veille au-delà de 1,18 dollar alors que Mario Draghi faisait état d'une croissance plus 'vigoureuse' et de pression inflationnistes sous-jacentes.



Coté énergie, le baril de brut léger américain WTI prend 0,6% à 72,6 dollars, alors que l'Opep s'est déclarée ce week-end plutôt satisfaite des conditions actuelles du marché pétrolier, ne laissant aucunement présager un assouplissement de ses quotas.



