Wall Street : peu de catalyseurs pour poursuivre la hausse

07/07/2020 | 15:15

Wall Street devrait débuter sur une note de prudence mardi matin, faute d'indicateurs économiques ou de résultats à se mettre sous la dent, dans un contexte qui reste marqué par la progression de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,3% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Rien ne paraît en mesure de dicter une trajectoire aux marchés alors que la saison des résultats ne débutera réellement que la semaine prochaine et qu'aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda du jour.



Principale source d'inquiétude, mais qui ne semble pas préoccuper les marchés à ce stade, les statistiques sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis restent alarmantes.



'La réinstauration de mesures de confinement dans certains Etats américains pourrait se voir dans les statistiques hebdomadaires de nouvelles demandes d'indemnités-chômage, jeudi', préviennent ainsi les équipes d'Aurel BGC.



Au vu de la forte hausse des nouveaux cas de Covid-19, BlackRock - le numéro un mondial de la gestion d'actifs - a décidé de rétrograder sa recommandation sur les actions américaines de 'surpondérer' à 'neutre'.



'Nous constatons une forte augmentation des cas de Covid-19 aux Etats-Unis, qui pourrait freiner le redémarrage de l'activité alors que les mesures de relance budgétaire risquent de diminuer', explique le groupe new-yorkais.



Wall Street avait terminé en nette hausse hier, l'ISM des services meilleur que prévu l'ayant emporté au bout du compte sur les inquiétudes entourant la résurgence du Covid-19.



Au coup de cloche final, le Dow Jones avançait de 1,8%, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de 2,2%, mais les intervenants de marché ne disposent de guère d'éléments pour pousser les indices plus en avant ce mardi.



