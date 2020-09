Wall Street : peu de changement en attendant le PMI

23/09/2020 | 15:26

La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement mercredi matin, le marché semblant sans orientation en attendant la publication de nouveaux indicateurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains affichent des scores allant de 0% à 0,7%, annonçant un début de séance stable, voire en très légère hausse.



Face à la résurgence de l'épidémie de Covid-19, l'attention des investisseurs va surtout se concentrer aujourd'hui sur les statistiques économiques, afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture.



Les investisseurs sont notamment dans l'attente de la parution, dans le courant de la matinée, de l'indice PMI composite 'flash' pour les Etats-Unis.



Les investisseurs semblent toutefois redouter que l'indicateur traduise un essoufflement du redressement économique entamé ce printemps.



'Après avoir été très fort en mai et juin, le rebond d'activité a perdu un peu de tonus durant l'été aux Etats-Unis', préviennent les équipes d'Oddo BHF, qui mettent en évidence un freinage des créations d'emploi et des dépenses de consommation.



'Les directeurs d'achat sont redevenus confiants sur la poursuite de la reprise mais vu le niveau atteint (54.6 points pour le composite) la marge de progression paraît limitée à court terme', estime l'intermédiaire parisien.



Hier, après un début de séance hésitant, les marchés d'actions américains avaient fini en hausse, portés une nouvelle fois par un ramassage ciblé des 'titans' du Nasdaq, à commencer par Amazon.



Au coup de cloche final, l'indice Dow Jones gagnait 0,5% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, grimpait de 1,7%, toujours soutenu par la santé étincelante des 'GAFAM'.



