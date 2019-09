Wall Street : peu de mouvement, statistiques sans surprise

26/09/2019 | 15:22

La Bourse de New York devrait évoluer sans tendance claire jeudi matin, au début d'une séance animée par une série d'indicateurs économiques, dont des chiffres de la croissance parfaitement conformes aux attentes.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices américains sont stables ou avancent de moins de 0,1%, annonçant une ouverture autour de l'équilibre.



Selon une troisième estimation rendue par le Département du Commerce, le PIB américain a progressé de 2% en rythme annuel au deuxième trimestre, conformément à l'estimation précédente.



Les analystes anticipaient également une hausse de 2% de l'activité sur la période avril-juin.



Le Département américain du Travail a, pour sa part, dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 210.000 la semaine précédente.



A titre de comparaison, les analystes tablaient sur 212.000 inscriptions.



En réaction à ces indicateurs, qui ne témoignent pas d'un ralentissement de l'activité, le dollar a momentanément creusé ses pertes face à l'euro, repassant sous le seuil de 1.095 face à la devise européenne.



Les investisseurs restent par ailleurs attentifs aux développements sur le marché interbancaire, sur lequel la Réserve fédérale multiplie les interventions depuis



La Fed a encore accru hier ses injections quotidiennes en les portant de 75 à 100 milliards de dollars.



'Le paiement des ipôts d'entreprise, Corporate tax payments, le règlement des des bons du Trésor et les bilans affichés par les spécialistes en valeur du Trésor ont créé une demande de liquidités supérieure à la moyenne et entraîné une envolée temporaire des taux repo', rappelle un trader.



Ce taux du financement à un jour semble toutefois être revenu à la normale grâce à l'intervention de la Fed.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.