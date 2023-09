La flambée des rendements obligataires hier n'a pas empêché Wall Street de rester en apesanteur, pour reprendre les termes du célèbre économiste grenoblois Calogero (coucou Julien). Je n'ai pas trop compris pourquoi. Pendant ce temps, la BCE s'interroge, Jamie Dimon cabotine et le luxe se prend les pieds dans la moquette épaisse, pile au moment où Coty veut renouer avec ses racines.

Les indices actions de Wall Street sont parvenus à s'extirper du marasme ambiant hier, pour clôturer sur de légers gains, après une semaine particulièrement compliquée. Par contre, je vous souhaite bonne chance pour comprendre pourquoi la séance s'est déroulée ainsi, parce que je ne vais pas beaucoup vous aider. Le secteur le plus dynamique de la journée était l'énergie, alors même que le pétrole est en train de reperdre une partie de sa flambée récente. Les semiconducteurs se sont repris en l'absence d'actualité. Et les rendements obligataires à 10 ans sont montés en flèche pour dépasser allègrement 4,5% aux Etats-Unis, ce qui n'est pas franchement le signe d'un appel d'air franc et massif en faveur des actions. Mais nous allons y revenir un peu après. Au final, les titres des dépêches d'agence mentionnent souvent l'expression "rebond technique", qui est notre façon à nous, les scribouillards, de ne pas dire qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En général, on alterne avec "rachats à bon compte" pour éviter que cela ne se voit trop, voire avec des "espoirs de reprise", quand nous sommes vraiment à court d'idées. Les mêmes (grosses) ficelles existent quand ça baisse mais qu'on n'a pas trop d'explications. Dans ces cas, ce sont plutôt le "retour de l'aversion au risque" ou les "prises de bénéfices" que nous dégainons, mais les "ajustements techniques" fonctionnent aussi dans ce sens là. Bref, le Nasdaq et le S&P500 ont repris 0,4%, pendant que le Dow Jones se contentait d'un énorme rebond (technique donc) de 0,1%.

En Europe, l'ambiance était nettement plus maussade. En France notamment, où le CAC40 est trahi par ses luxueux représentants LVMH, Kering, Hermès et dans une moindre mesure L'Oréal. Les investisseurs craignent que les années de croissance effrénée ne cessent. Ce qui rendrait les niveaux de valorisation atteints par les dossiers difficiles à justifier, ce qui entraîne une correction. Le mouvement est alimenté et probablement amplifié par le suivisme habituel des bureaux d'études. Une fois que le premier a dégainé ses doutes et que la baisse s'est installée, les autres finissent par lâcher aussi par un effet domino. En conséquence, on constate chaque jour des ajustements baissiers d'objectifs de cours ou de recommandations, qui alimentent le flux vendeur. C'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui avec Morgan Stanley. Pas sûr que Coty, qui vient de lancer un processus de cotation à Paris en plus de New York, ait choisi le meilleur calendrier pour pointer son nez (poudré). Les autres places européennes ont toutes clôturé dans le rouge hier, dans des proportions plus ou moins importantes. En plus de la dégringolade du luxe, les marchés ont été affectés par les commentaires prudents de membres de la BCE sur la trajectoire des taux. Seule la Suisse a terminé à l'équilibre, bien aidée par sa triade défensive Nestlé, Roche et Novartis, qui a compensé la baisse marquée du champion genevois du luxe, Compagnie Financière Richemont.

La modeste reprise américaine est donc intervenue en dépit de l'envolée de plus de 10 points du rendement l'emprunt d'Etat américain sur 10 ans, qui atteint ce matin 4,55%, soit un plus haut de 16 ans (l'âge de numéro deux d'ailleurs, dont c'est précisément l'anniversaire aujourd'hui et qui recevra en retard son principal cadeau, du fait du manque d'organisation coupable de son père). Que se passe-t-il ? Les investisseurs prennent acte que l'économie américaine est si résistante que la Fed aura peut-être à pratiquer une politique de taux élevée plus sévère pour contrer durablement l'inflation. A ce propos, le patron de JPMorgan Chase nous a fait une petite sortie entre bon sens et épouvante dans la presse indienne. Le volubile Jamie Dimon a souligné que le monde n'est pas du tout près pour des taux de la Fed à 7%. Plus précisément, il n'a pas dit que la banque centrale aura à atteindre de tels niveaux, mais il a souligné que ce scénario n'était plus inenvisageable alors qu'il était exclu il n'y a pas si longtemps. Je le cite : "passer de 0 à 2% ne représentait pratiquement aucune augmentation. Passer de 0 à 5% a pris certaines personnes au dépourvu, mais personne n'aurait exclu 5% du champ des possibles… Je ne suis pas sûr que le monde soit prêt pour 7%". Ce n'est pas le scénario que privilégie Dimon, mais sa probabilité n'est pas nulle. Une grosse partie du marché pense que les taux sont déjà au plafond et une autre fraction importante les envisage, au pire, un peu plus haut. Le graphique en points de la Fed montre qu'un seul des dix-huit membres du FOMC envisage que les taux puissent être légèrement supérieurs à 6% l'année prochaine.

Prudence et défiance sont donc les maîtres-mots de ce mois de septembre difficile pour les marchés actions. La séance du jour sera marquée par une série de statistiques macroéconomiques aux Etats-Unis. J'imagine que les signaux de vigueur de l'économie américaine seront plutôt mal pris par des investisseurs pour qui la modération des taux directeurs est toujours le déterminant majeur. L'occasion de ressortir l'antienne "une bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle", qui est un peu la ligne directrice des derniers mois.

Difficile de trouver du vert en Asie Pacifique ce matin, en dehors de l'Inde qui grappille quelques points. Le Japon perd 0,9%, tandis que la Chine reste en berne, toujours tourmentée par ses promoteurs aux pieds d'argile et l'électroencéphalogramme plat de son économie. Hong Kong perd à nouveau 1%. La Corée du Sud et Taiwan dépriment en cédant un peu plus de 1%. L'Australie rend 0,45% et se rapproche de ses planchers estivaux remontant au début du mois de juillet. Les indicateurs avancés européens peinent à émerger dans le vert malgré leur contraction de la veille. Autour de 8h00, ils évoluent légèrement dans le rouge. Le CAC40 perdait 0,6% à 7080 points à l'ouverture. Le SMI cédait 0,4% à 10 965.

Journée 100% américaine avec les prix immobiliers de juillet de la FHFA (15h00), puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et les chiffres de l'immobilier ancien (16h00).

L'euro recule à 1,0583 USD. L'once d'or se négocie 1913 USD. Le pétrole poursuit sa consolidation, avec un Brent de Mer du Nord à 91,54 USD le baril et un brut léger américain WTI à 89,06 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans flambe à 4,55%. Le bitcoin s'échange 26 380 USD.

Adevinta : BNP Paribas Exane passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 70 NOK à 105 NOK.

Aperam : ING Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 43 EUR à 35 EUR.

ArgenX : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 520 EUR à 540 EUR.

Ascential : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 360 GBP à 370 GBX.

Axa : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 38 EUR à 35 EUR.

Bankinter : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 7,90 EUR à 8,50 EUR.

Barclays : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 190 GBX à 230 GBX.

Barratt Development : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 492 GBX à 483 GBX.

Benevolentai : JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1,60 EUR à 1 EUR.

Berkeley : RBC Capital démarre le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 4950 GBX.

Burberry : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 2240 GBX à 2200 GBX. Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 2400 GBX à 2200 GBX.

Crest Nichols : RBC Capital démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 205 GBX.

Elekta : SEB Bank passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 85 SEK à 86 SEK.

Entain : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 2200 à 1800 GBX.

Erg : AlphaValue/Baader Europe réduit sa recommandation d'accumuler à alléger avec un objectif de cours réduit de 28,70 EUR à 24,80 EUR.

Eurofins : Société Générale maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 61,20 EUR à 60 EUR.

Fnac Darty : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 36 EUR à 26 EUR.

Generali : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 19 EUR à 21 EUR.

Getinge : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 295 SEK à 284 SEK.

Givaudan : Baader Helvea maintient sa recommandation accumuler avec un objectif de cours relevé de 3100 CHF à 3250 CHF.

Hermès : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 2080 EUR à 2000 EUR.

Hugo Boss : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 85 EUR à 80 EUR.

Italgas : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 6 EUR à 5,40 EUR.

ITM Power : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 150 GBX à 129 GBX.

Johnson Matthey : Citi maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 19,50 GBP à 18,20 GBP. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2200 GBX à 2100 GBX.

Kering : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 580 EUR à 520 EUR.

Lanxess : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 28 à 26 EUR.

LVMH : Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1020 EUR à 900 EUR. Stifel maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 950 EUR à 850 EUR.

Moncler : Citi maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 77,50 EUR à 71,50 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne et réduit l'objectif de cours de 69 EUR à 64 EUR.

Nexi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 10 EUR à 9 EUR.

Optomed : Inderes maintient sa recommandation d'accumuler avec un objectif de cours réduit de 4 EUR à 3,30 EUR.

Persimmon : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 1250 GBX à 1201 GBX. RBC Capital démarre le suivi à performance sectorielle avec un objectif de cours de 1300 GBX.

Redrow : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 643 GBX à 635 GBX.

Scor : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et augmente l'objectif de cours de 32 EUR à 35 EUR.

Siltronic : Stifel passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 80 EUR à 111 EUR.

SMCP : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 10,50 EUR à 8,50 EUR.

Subsea 7 : Pareto Securities maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 160 NOK à 173,70 NOK.

Swatch Group : Morgan Stanley maintient sa recommandation pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 340 CHF à 275 CHF.

Swedbank : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 234 SEK à 259 SEK.

Symrise : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 113 EUR à 107 EUR.

Technip Energies : AlphaValue/Baader Europe passe d'alléger à accumuler avec un objectif de cours relevé de 23,90 EUR à 27,30 EUR.

Telenor : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 134 NOK à 140 NOK.

Tod's : Morgan Stanley maintient sa recommandation souspondérer avec un objectif de cours réduit de 34 EUR à 30 EUR.

Vistry : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 923 GBX à 1231 GBX. RBC Capital démarre le suivi à sousperformance avec un objectif de cours de 875 GBX.

Yellow Cake : Canaccord Genuity maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 530 GBX à 635 GBX.

Coty dépose une demande de cotation à la Bourse de Paris.

Société Générale boucle un rachat d'actions de 440,5 M€.

La FDA accorde un examen prioritaire à Dupixent (Sanofi) pour le traitement de l'œsophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 1 à 11 ans.

EssilorLuxottica lance Helix, une plateforme digitale intégrée destinée aux opticiens.

Air France-KLM va commander 50 long-courriers Airbus

Canal+ (Vivendi) refuse les enchères, la guerre des droits TV avec la LFP reprend.

Carmat n'atteindra pas ses objectifs annuels et pourrait se retrouver à court de liquidités.

Figeac Aéro renforce son équipe de direction.

Gaussin rebaptise GAMA sa coentreprise avec Macinca, issue de la reprise des actifs de Navya.

Omer-Decugis s'équipe d'une solution d'Aweta pour ses avocats.

La filiale chinoise d'Europlasma négocie avec un fonds chinois pour développer un procédé de recyclage des batteries lithium-ion.

Le petit coin de la dilution : Veom lève des fonds via une OCA, transférée de Negma à Global Growth Holding.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Gascogne, Altheora, Cabasse, Poxel, Veom…

