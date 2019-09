Wall Street : plie mais ne rompt pas, Trump en difficulté

27/09/2019 | 00:05

Wall Street plie face aux incertitudes politiques internes... mais ne rompt pas.



Les jeux semblaient fait dès la mi-séance: le Dow Jones cède 0,3% à 26.891, le S&P-500, -0,25%, à 2.977, le Nasdaq Composite -0,6% à 8.030 -0,3%... enfin, le Russel 2000 chute de -1,1%, encore une nette sous-performance des 'Midcaps'.

Wall Street s'inquiète des possibles développements de l'affaire de la conversation téléphonique Trump/Zelensky, après la divulgation des éléments relevés par le 'lanceur d'alerte' concernant la demande enquête de Trump sur Joe Biden.



Il apparaît que Trump avait tenté de restreindre l'accès aux documents à des membres des services secrets (et c'est l'un d'eux qui à lancé l'affaire en tant que 'lanceur d'alerte' au motif de tentative d'influer sur les élections de 2020 par le biais d'une puissance étrangère).

Le verbatim de l'entretien entre les 2 dirigeants révèle que Trump et son homologue se montrent très critique envers l'Europe, avec la crainte d'une indulgence envers la stratégie géopolitique de Poutine : la réintégration de la Russie au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est vécue comme une 'trahison'.

Bruxelles et Emmanuel Macron (artisan d'une détente Europe/Russie) apprécieront.



Ces nouveaux développements occultent l'impact positif de l'espoir d'un accord sino-américain: Donald Trump ayant affirmé que la signature d'un texte pourrait survenir 'plus tôt qu'on le pense'.



Le point d'orgue de cette séance en terme de statistique, c'était la publication de la dernière estimation du PIB américain : a progressé de 2% -comme anticipé par le consensus- en rythme annuel au deuxième trimestre 2019, c'est donc parfaitement neutre pour Wall Street.



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 210.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 208.000), un chiffre très proche des 312.000 anticipés.

Peu d'impact sur le marché des changes mais le Dollar poursuit sa progression à 1,0940/E (soit +0,1%).

Côté valeurs, les indices ont subi les dégagements pesant sur C-Trip -7,3%, Biogen -2,4%, Comcast -2%, Regeneron -1,9%, Micron -1,8%, Cisco -1,6%, Facebook -1,5%, JD.Com -1,4%.



A contre-courant, on trouvait Tesla +6,1%, Netease +3%, Adobe +2,3%



Lourdeur des pétrolières avec Marathon Oil -3,2%, Schlumberger -2%





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.