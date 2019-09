Wall Street : plombé par chute ISM, taux et pétrole au +bas

03/09/2019 | 22:49

Wall Street finit en net repli mais ne termine pas au plus bas: à 2 heures de la clôture, le Dow Jones et le Nasdaq chutaient de -1,5%.

Le Dow Jones menaçait d'enfoncer le palier des 26.000, le Nasdaq testant 7.850Pts.

Ce soir, le 'Dow' lâche -1,1%, tout comme le Nasdaq et le S&P500 limite la casse à -0,7%.

Les valeurs moyennes ont en revanche fait preuve d'une grande lourdeur, le Russel-2000 affiche au final -1,5%.

Wall Street était anticipé en repli dès le début de la matinée (entre -0,5 et -0,7%) mais les pertes se sont aggravées avec la publication d'un mauvais indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier américain qui ressort à 49,1 après 51,2, bien en deçà du consensus de 51,1, et surtout, en territoire de contraction (sous les 50)... et au plus bas depuis décembre 2015.



La confiance n'est pas revenue avec les dépenses de construction US qui ont stagné (+0,1%), déjouant une anticipation de +0,3% et confirmant le repli de 1,3% du mois de juin.

L'aversion au risque a fait grimper les T-Bonds US qui affichaient jusqu'à -6Pts de base à mi séance (nouveau plancher de 1,435%), le '30 ans' testant un nouveau plancher de 1,92%... mais à 22H, le '10 ans' US ne se détendait plus que de -3Pts de base à 1,47%



L'ISM retombé sous les '50' a fait une autre victime: le baril de pétrole qui poursuit son repli avec -2,3% vers 52,8$ sur le NYMEX.

Inversement, l'or, dopé par la baisse des rendements, s'envolait de +1,7% vers 1.555$ (sur le COMEX), son record de clôture annuel... et il a battu un record absolu face à l'Euro, à 1.400E/Oz.



La baisse du WTI a plombé les pétrolières avec Concho -5,5%, Cimarex -3,7%,

Occidental -1,6%, Chevron -1,1%.

La chute des taux a également pesé sur le secteur bancaire avec Zions Bancorp-3,3%, Regions Financial -2,5%, Bank of America -1,7%, Citigroup -1,5%, Morgan Stanley -1,1%, JP-Morgan -1%...



Le Nasdaq a subi les replis d'Alexion -5,5%, de Qualcomm -3,4%, Broadcom -3,1%, Align Techno -2,8%, Facebook -1,8%, Apple -1,5%... et l'indice SOX des semi conducteurs a lâché -1,7%.





