Wall Street : plombé par des doutes sur négociations sino-US

22/01/2019 | 23:58

Après une sérié 9 séances de hausse sur 11 (qui s'est achevée vendredi, jour des '3 sorcières') et +13,5% repris en moyenne depuis le 24 décembre, il n'est pas étonnant que les indices US consolident, d'autant que plusieurs nuages ont obscurci le ciel de Wall Street.

Les scores finaux sont assez proches de ceux de la mi-séance, des pertes plus lourdes ont été observées entre 20H et 21H30 mais elles se sont partiellement réduites au cours de la dernière demi-heure.



Le Dow Jones Industrial a cédé 1,2% pour clôturer à 24.405 (environ -300 points), le S&P 500 a lâché 1,42%, à 2.633 et le Nasdaq, abandonne 1,9%, à 7.020, le Russel-2000, pas épargné, cède -1,7%.



Des doutes sur la santé de l'économie mondiale (de +3,7% à +3,5%) ont été ravivés par l'abaissement des prévisions du FMI pour 2019 et de fortes incertitudes planent de nouveau sur les négociations entre la Chine et les Etats-Unis (et la Chine avec +6,4% au quatrième trimestre 2018, à connu sa plus faible croissance depuis 1990, selon le BNS, le Bureau national des statistiques chinois).



Wall Street a connu un trou d'air vers 21H et Larry Kudlow a dû démentir le report du sommet sino-américain du 30/31, à l'occasion de la visite de Liu He, le vice Premier Ministre chargé de l'économie... pour cause de possible incident diplomatique imminent.



En effet, la justice américaine aurait officiellement transmis ce mardi au Canada une demande d'extradition de la fille du fondateur de Huawei, Meng Wanzhou, actuelle directrice financière du groupe chinois et assignée à résidence à Vancouver depuis son interpellation le 1er décembre.



Les Etats Unis veulent l'incriminer pour contournement de l'embargo sur les fournitures de matériel technologique à l'Iran, une infraction que Pékin ne reconnait pas, puisqu'elle résulte de l'extra-territorialité -jugé abusive- du droit américain.



C'est peu de dire que Pékin a mal pris la chose et suit ce dossier de près... et pourrait engager des représailles:

C'est pourquoi le secteur technologique a particulièrement souffert avec JD.Com -6,8%, Baidu -6,4%, Micron -5,3%, Nvidia et Lam Research -5,2%, AMD -4,9%, Seagate -4,4%, Netflix -4,2%, Comcast -3,4%.

Les GAFAM n'ont pas été épargnées avec Facebook -1,7%, Microsoft -1,9%, Apple -2,3% et Amazon -3,8%.



La correction du baril de WTI (-3% vers 52,2$) a entrainé le repli des pétrolières avec Range -5,9%, Concho -5,3%, Technip-FMC et Noble -4,4%, EOG -4,1%, Anadarko -3,6%, Schlumberger, Conoco, Devon à -3,3%...



Bonne surprise après la clôture, IBM a dévoilé des profits supérieurs aux attentes et revu à la hausse ses prévisions d'activité en 2019, le titre gagnait +5% en transactions électroniques.

Le bénéfice net au quatrième trimestre s'élève à 1,95Mds$, soit 2,15$ par action.

Le bénéfice ajusté est de 4,87$ par action contre 4,82 attendu



Le chiffre d'affaires s'est contracté mais moins que prévu pour s'établir à 21,76Mds$ contre 21,73 attendu.









