Wall Street : plombé par le pétrole et Trump, Netflix déçoit

Wall Street qui avait rouvert à l'équilibre a vu ses pertes se creuser doucement jusque vers 20H, puis s'aggraver un peu après 20H01, lorsque la FED a publié son 'Beige Book' (sa feuille de route pour les 6 prochains mois) dont la teneur semble exclure une réduction brutale de -50Pts le 31 juillet: elle se contenterait donc d'un 'geste' symbolique de -0,25% qu'il faudra interpréter comme une précaution dictée par un contexte incertain, sur fond d'inflation évanescente.



Le 'Dow' perd au final -0,4% à 27.220, le S&P500 -0,65% (il retombe nettement sous les '3.000', à 2.984) et le Nasdaq -0,45% à 8.185.



Le Russel-2000 finit une fois encore lanterne rouge avec -0,72%.



Les opérateurs invoquent depuis mardi soir les tweets de Trump qui menace de surtaxer les produits chinois qui ne le sont pas encore (soit 325Mds$) et se félicite que 'les droits de douane imposés par Washington aux entreprises chinoises commencent à pénaliser la croissance... ce que Pékin tente de compenser en manipulant sa devise'.



Du côté des statistiques, les mises en chantier de logements ont baissé de -0,9% en juin aux Etats-Unis, selon les données corrigées des variations saisonnières du Département du Commerce, à 1.253.000 en rythme annualisé, là où le consensus en attendait 1.260.000.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui ressorti en baisse de 6,1% à 1.220.000, s'établissant ainsi bien en dessous des 1.300.000 que les économistes anticipaient en moyenne.



Côté énergie, pétrole chute de -1,8% à New York (vers 56,6$) suite à la publication de stocks de 'brut' en contraction de seulement 3,1 millions de barils (selon des données publiées ce mercredi par l'EIA) tandis que les stocks d'essence ont progressé bien plus que prévu.



Les valeurs pétrolières ont plombé le S&P500 : Halliburton -4,8%, Cabot -3,7%, Schlumberger -3,6%, Cimarex -3,4%, Devon -3,3%...

Le secteur de la distribution s'est également montré faible avec Nordstrom -4%.



Parmi les valeurs les plus activement traitées: Textron a plongé de -9,5%, CSX Corp de -10,3%, General Electric a perdu -3,9%, Comcast -1,5%, Facebook -1%.



Plusieurs valeurs vedette ont publié leurs trimestriels: eBay (-2,2%) dévoile un C.A de 2,68Mds$ mais la valeur des transactions dépasse 22Mds$.

Netflix perdait 1% mais a dévissé de -12,5% après publication d'un nombre de nouveaux abonnés pratiquement inférieur de moitié par rapport aux attentes à l'international (2,7 millions contre 5 attendus).

Netflix aurait également perdu 130.000 abonnés aux Etats Unis.

Le profit est ressorti conforme au consensus à 0,6$ contre 0,56$ mais cela n'a pas suffi, loin de là.



IMB a également publié après clôture un EPS de 3,17$ contre 3,07$ attendu et un C.A de 19,6Mds$ (exactement le consensus)... mais le chiffre d'affaire de l'activité 'cloud' a dépassé les attentes.

Le titre IBM gagnait 4% en 'after hour'.





