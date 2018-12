Bourse de Wall Street : Wall Street plombée après la conférence de Powell

NEW YORK, 19 décembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, n'ayant apparemment pas jugé opportunes les décisions et les déclarations du président de la Réserve fédérale Jerome Powell dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et de turbulences sur les marchés financiers.

Le Dow Jones a perdu 351,98 points, soit 1,49%, à 23.323,66 points, son cours de clôture le plus bas depuis novembre 2017.

Le S&P-500 a cédé 39,21 points (1,54%) à 2.506,95 points.

Le Nasdaq Composite a laissé 148,43 points (2,19%) à 6.635,48 points.