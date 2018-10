Wall Street, plombée par Amazon et Google, chute à l'ouverture

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a démarré en nette baisse vendredi, plombée par la chute de plus de 8% d'Amazon et de plus de 3% d'Alphabet (Google), au lendemain de leurs résultats trimestriels.

Vers 13H45 GMT, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique et qui héberge notamment les deux géants américains, abandonnait 2,25% à 7.153,54 points.

L'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,85% à 24.771,46 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 1,42% à 2.667,22 points.

Le géant du commerce en ligne et du "cloud" Amazon a vu son bénéfice net exploser au troisième trimestre mais ses prévisions pour les fêtes ont été jugées décevantes. Le titre perdait 8,13%.

Alphabet, maison mère de Google, a de son côté présenté un chiffre d'affaires décevant dans un contexte de révélations autour de cas de harcèlement sexuel après une enquête du New York Times. Le cours baissait de 3,20%.

"Les résultats décevants de ces énormes entreprises technologiques mènent à un nouveau réflexe de vente", ont observé les analystes de Charles Schwab.

Alors qu'un tiers des entreprises du S&P 500 ont présenté cette semaine leurs comptes trimestriels, les timides anticipations de croissance future, liées notamment aux conflits commerciaux, ont été à l'origine de mouvements brutaux de ventes, à l'image des multinationales Caterpillar et 3M.

Le marché "est en train de s'interroger sur la crédibilité des estimations de croissance pour 2019" a estimé Patrick O'Hare de Briefing, la déception des investisseurs expliquant "les multiples vagues de recul des indices ce mois-ci".

A quatre séances de la fin du mois, octobre aura été marqué par une brutale hausse de l'indice VIX, mesurant la volatilité des marchés. Après s'être un peu apaisé jeudi, cet indice repartait nettement à la hausse dans les premiers échanges vendredi.

L'annonce de la croissance américaine pour le troisième trimestre, à 3,5% soit au-dessus des attentes des analystes, n'a pas non plus permis aux indices de Wall Street de se maintenir à flots.

"Un chiffre élevé attise à nouveau la crainte sur les prochaines hausses de taux" de la Banque centrale américaine (Fed), ont affirmé les analystes de DataTrek.

Les taux d'intérêt sur le marché obligataire reculaient, signe d'un appétit des investisseurs pour les actifs peu risqués: le rendement sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluait à 3,085%, contre 3,117% jeudi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,320%, contre 3,343% la veille.

