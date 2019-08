Wall Street : plongeon après le discours de Jerome Powell

26/08/2019 | 07:52

Wall Street a essuyé de lourdes pertes vendredi après les déclarations de Jerome Powell, qui a exprimé sa préoccupation face à la situation internationale. Le Dow Jones a plongé de 2,4% à 25.628,9 points et le Nasdaq Composite de 3% à 7.751,8 points.



S'il n'a fourni aucun signal évident d'une prochaine baisse des taux, le président de la Réserve fédérale a décrit depuis Jackson Hole (Wyoming) un tableau d'ensemble 'complexe et turbulent' pour les marchés financiers.



Face à ces difficultés, la banque centrale américaine est prête à adopter une politique monétaire 'appropriée', a-t-il affirmé, passage du discours qui semble toutefois avoir été apprécié par les investisseurs.



'L'assouplissement de la politique monétaire de la Fed ne se borne pas uniquement aux questions liées aux devises, mais il pourrait permettre un affaiblissement salutaire du dollar', rappelait ainsi un analyste.



La National Association of Realtors des États-Unis a fait état de 635.000 ventes de logements neufs en nombre annualisé en juillet, en baisse de 12,8% par rapport à juin, là où le consensus n'anticipait qu'une baisse de 0,2% à 649.000.



Côté valeurs, Gap a lâché 3,3% au lendemain de la publication d'un BPA ajusté trimestriel de 63 cents, supérieur de 10 cents au consensus, mais de revenus en recul de 4% en comparable, contre un repli de 3,1% attendu par les analystes.



Toujours parmi les publications du jour, Les opérateurs ont accueillis favorablement les résultats de Salesforce (+2,1%), mais ils ont lourdement sanctionné ceux de HP Inc (-5,8%) et surtout de Foot Locker (-18,1%).



