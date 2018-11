Wall Street : plongeon des GAFA, du Nasdaq, des cryptodevises

19/11/2018 | 23:58

Wall Street a chuté, c'était prévisible après la montée des ressentiments entre la Chine et les Etats Unis au sommet de l'APEC ce weekend à Port Moresby : il s'est aussi mal terminé que le dernier 'G-20' à la Malbaie au Québec, avec cette fois un incident entre le vice-Président Mike Pence et les émissaires chinois (2 ministres dépêchés par Xi-Jinping en Papouasie Nouvelle Guinée).

Ils n'ont pas apprécié que la Chine soit clouée au pilori pour ses mauvaise pratique commerciales dans le projet de communiqué final du sommet.



Du coup, pas de communiqué final !



Le Dow Jones finit en baisse de -1,6% à 25.017, sauvant le palier des 25.000 après avoir inscrit un plancher à 24.900, le S&P-500 chute de -1,7%, à 2.691 et le Nasdaq Composite plonge de -3% à 7.028,5 dans le sillage du titre Apple (-4% alors que le Wall Street Journal rapporte que le groupe a réduit ses commandes de production de composants pour ces 3 derniers modèles d'iPhone présentés fin septembre... destinés à booster les ventes de fin d'année).

L'autre facteur négatif, ce fut la publication de l'indice NAHB (baromètre mensuel de la confiance des constructeurs immobiliers) aux Etats-Unis peu après l'ouverture des marchés US : mauvaise surprise puisqu'il dévisse de -8 points à 60, nettement en-deçà du consensus de 67... peut-être l'un des premiers effets mesurables de la hausse des taux, les prêts à '30 ans' se négociant désormais au-delà de 5%.



Sinon, très mauvaise performance pour le secteur des semi-conducteurs: outre Apple, le Nasdaq a subi l'impact des replis de Microsoft -3,4%, Activision -3,5%, Apple - 4%, Twitter-5%, Facebook -5,7%, AMD -7,5%, Workday -7,8%, Align Techno -9,3%, JD.com -8,4%, Nvidia -12%.



Par ailleurs la débâcle des cryptos s'est poursuivie avec un nouveau plongeon du Bitcoin de -15%, nettement en-deçà des 5.000$, d'autre 'altcoin' dévissant de -17% (comme l'Ethereum ou le Litecoin, -21% pour le Monero),





