Wall Street : pluie de records absolus, pétrolières attaquées

26/11/2019 | 22:36

Nouveau carton plein de records à Wall Street, les 3 principaux indices US établissent de zéniths absolus en séance et en clôture... en simultanés.

Le Dow Jones (+0,20%) efface le précédent zénith des 28.090 et se hisse au-delà des 28.120Pts.



Le S&P500 gagne 0,2% à 3.140 (il donc plus que doublé de valeur depuis son record de 1.561 de début octobre 2007), le Nasdaq prend près de +0,2% à 8.650.



Le Russel-2000 grappille +0,15% à 1.625 et se retrouve au plus haut depuis 14 mois.

Enfin, le 'VIX' dégringole de -3% vers 11,50, un niveau plus testé depuis avril dernier.

Et ce n'est pas tout, la volatilité atteint un record historique de 'short' (vente à découvert du 'risque'): jamais les dérivés de 'volat' n'ont atteint un tel niveau de faiblesse... et jamais la 'confiance' dans l'impossibilité d'une correction na été aussi élevée de toute l'histoire.



Une hausse de Wall Street à 24H du 'pont' de Thanksgiving est assez classique mais les conditions techniques sont tout simplement sans précédent.



Impossible d'établir le moindre lien avec le chiffre des ventes de logements neufs qui recule de -0,7% en nombre annualisé en octobre, selon la NAR (National Association of Realtors).

Plus paradoxal encore, le baromètre de la confiance des consommateurs du Conference Board recule pour le 4ème mois consécutif de 126,1 vers 125,5 (au lieu de rebondir vers 127).

Mais cela ranime peut-être l'espoir d'un prochain soutien monétaire de la FED: dans cette logique renversée, les 'mauvaises nouvelles' en deviennent de bonnes.



Il n'y a avait d'ailleurs pas eu de réaction positive à 14H30 lors de la publication du prix des logements aux Etats Unis: ils progressent de +2,1% aux Etats-Unis sur 1 an dans les 20 principales métropoles US.



Les investisseurs se disent aussi encouragés une conversation téléphonique ce mardi matin entre Liu He, côté chinois, et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin puis le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer à l'issue de laquelle 'un consensus sur la résolution des problèmes' aurait été atteint... mais un accord de 'phase 1' reste comme d'habitude à finaliser.



Les indices US ont été tirés par Intuit +3,4%, Netease +3,3%, Cadence Design +2%, Microchip +1,9%, Paypal +1,7%...



Le Nasdaq a été freiné par le repli de -2% d'AMD et Western Digital, de Tesla -2,2%, Nvidia -1,9%.



Dollar Tree plonge de -15% suite à la publication de ventes décevantes, de même que Hewlett Packard -8,5% (qui a également rejeté l'offre de Xerox).



Recul paradoxale du compartiment pétrolier malgré la hausse de 0,9% du 'WTI' à 58,4$ avec Range -7,6%, Cimarex -5,4%, Cabot Oil -3,5%, Occidental -3,4%, Apache et Concho -2,7%, Halliburton -2,5%, Devon ou EOG -2,1%...



