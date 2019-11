Wall Street : pluie de records et toujours les mêmes vedettes

25/11/2019 | 22:48

Nouveau carton plein de records à Wall Street qui termine de surcroît au plus haut du jour... et de l'histoire.

Les 3 indices phares établissent un nouveau zénith de clôture, dont 2 plus hauts absolus pour le Nasdaq (+1,32%, au-delà des 8.632), le Nasdaq-100 affiche +1,2% (ver 8.365), le S&P500 (+0,75% à 3.133,6, avec un VIX qui retombe sous le seuil des 12) et le Dow Jones (+0,5% à 28.066) qui finit à moins de 0,1% de son zénith absolu intraday de 28.090.

A noter un beau rattrapage du Russel-2000 qui décolle de +2,1% vers 1.622.



Les investisseurs ont été encouragés par des articles de presse chinois (Global Times) indiquant que 'les deux parties sont sur le point de s'entendre sur un accord de 'première phase'. Un large consensus a été atteint'.



Pékin se déclare également prêt à faire un effort pour mieux protéger la propriété intellectuelle des entreprises opérant dans le pays (les américains chiffrent le coût du 'vol' de droits et de brevets à 500Mds$ par an).



Cette fois-ci, ce sont les chinois qui font état d'avancée dans les discussions commerciales alors que Washington assumait ce rôle depuis fin septembre, les promesses 'd'accord imminent' étant systématiquement démenties.



L'autre catalyseur de la la hausse se situait sur le front des 'M&A' (fusions-acquisitions), ce lundi a donné lieu à un feu d'artifices avec la confirmation du rachat de TD-Ameritrade (+7,6%) par Charles Schwab (+2,3%) pour 26Mds$, le rachat de Tiffany par LVMH pour un montant de 16,2 Mds$, celui de Medecines Co par Novartis pour un montant de 9,7Mds$ (avec une prime payée de +23%)... soit plus de 50Mds$ en seulement 3 'deals'.



L'euphorie de Wall Street tombe également au meilleur: les actions se retrouvent au plus haut à 48H du 'pont' de Thanksgiving aux Etats-Unis, avec un jeudi férié aux Etats Unis, suivi d'une demi-séance -traditionnellement très creuse- à Wall Street le vendredi.



Les épargnants qui possèdent un portefeuille boursier vont pouvoir surfer sur un 'sentiment de richesse'... mais ce sont désormais 50% d'américains qui n'ont aucune épargne devant eux et 75% qui ne détiennent pas d'actions 'en direct' ou via un plan de retraite '401.K' (en l'an 2000, plus de 33% des américains étaient actionnaires).



Aucune statistique d'importance ne figurait au calendrier aujourd'hui: on attend en milieu de semaine les derniers chiffres du PIB US au troisième trimestre, les commandes de biens durables et les dépenses des ménages aux Etats-Unis.

Les 3 indices ont été tirés par Apple avec +1,8% et Intel +2,1%, le Nasdaq a été boosté par AMD +1,8%, eBAy +2,1%, Lam Research et Western Digital +2,7%, Gilead +3%, Micron +3,6%, Applied Materials et Mylan +4,2%, Nvidia +4,9%, Incyte +5,9%.

Deux titres sur 3 dans ce classement appartient au secteur des semi-conducteurs, 1 sur 3 aux 'biotechs'... toujours les mêmes favoris !



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.