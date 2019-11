Wall Street : pluie de records, réveil du secteur pétrolier

04/11/2019 | 23:55

Les 3 principaux indices US ne se contentent pas de battre des records absolus en simultané, ils ouvrent tous des 'gaps' haussiers qui témoignent d'un basculement psychologique majeur: le surgissement du 'FOMO' ('fear of missing out'), c'est à dire la peur de rater le train de la hausse, alors que cela fait déjà 4 semaines que les indices progressent obstinément, sans jamais le moindre retracement de -1%.



Le Dow Jones était le dernier indice majeur à ne pas avoir crevé ses plafonds historiques: il l'a fait de façon franche et massive en ouvrant un 'gap' au dessus des 27.347 et en se hissant en séance jusque vers 27.527Pts



Le S&P500 (+0,37% à 3.078 ce soir, 3.085 au plus haut) engrange +23% depuis le 1er janvier (4% de moins que le Nasdaq et que le CAC40 'GR').



Le Nasdaq-100 (+0,6% à 8.210) entre dans la stratosphère avec +30% depuis le 1er janvier lorsqu'il affichait 8.223 en début de séance.



Cela fait maintenant 10 jours que la Maison Blanche nous tient en haleine avec un potentiel accord avec la Chine... et par 10 fois, le même 'on progresse' parvient à propulser Wall Street toujours plus haut.



Cela fait des mois et des trimestres que Trump, Mnuchin, Kudlow, Lightizer ou Ross promettent tour à tour que la Chine est prête à signer rapidement un accord et à accéder aux demandes américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle qu'un prétexte : les liquidités hyper-abondantes déversées ou promises par les banques centrales cherchent à s'investir à n'importe quel prix... toujours sous l'égide du sempiternel (depuis mars 2009) 'il n'y a pas d'alternative aux actions'.



Le seul chiffre US du jour a été publié par le Département du Commerce : il a calculé une baisse de -0,6% des commandes à l'industrie aux États-Unis en septembre 2019 (le consensus tablait sur -0,5%)... mais cela confirme que la tendance s'affaiblit doucement, après le repli de -0,1% du mois d'août.

Hors secteur des 'transports', les commandes à l'industrie n'ont baissé que de -0,1%, après -0,2% le mois précédent.



Côté valeurs, ce lundi a sonné le réveil des valeurs pétrolières avec Cimarex Energy +7%, Pioneer Natural +6.7%, Devon +6.6%, Noble Energy +6.5%,

Schlumberger +5.20%... le baril de WTI n'a pourtant pas fait d'étincelles avec +1% à 56,6$.

General Electric poursuit sa résurrection avec +5,3%.



Apple (+0,7%) a battu un nouveau record à 257,85$pour une capitalisation de 1.150Mds$ (la moitié de celle estimée pour Aramco en haut de fourchette).





