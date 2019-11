Wall Street : portée à l'optimisme sur le commerce

07/11/2019 | 15:21

La Bourse de New York devrait débuter dans le vert jeudi matin, dans un climat d'optimisme croissant quant à la capacité des Etats-Unis et de la Chine à sortir de l'impasse et à trouver un accord commercial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



Selon le quotidien 'Global Times' - contrôlé par le pouvoir central chinois - Washington et Pékin auraient convenu d'annuler l'augmentation progressive de leurs droits de douane afin de parvenir à un accord.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - a récemment inscrit un plus haut historique au-delà des 3085 points dans l'anticipation de la signature d'un accord préliminaire de 'phase 1'.



'La tendance haussière de court terme trouve un support jusqu'à 3070 points, un seuil en-dessous duquel un potentiel de baisse en direction des 3020 points serait susceptible d'apparaître', rappelle IG.



'Mais, jusqu'à présent, la tendance à la hausse semble tenir bon, même si un repli à court terme permettrait de consolider l'indice', juge le courtier.



La cote est également soutenue un recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage.



Le Département du Travail a en effet annoncé ce matin avoir dénombré 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 219.000 la semaine précédente.



Les analystes tablaient pour leur part sur 215.000 inscriptions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.