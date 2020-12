Wall Street : portée par les espoirs de relance budgétaire

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, les espoirs de voir aboutir un nouveau programme de relance budgétaire l'emportant sur les chiffres préoccupants du chômage.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs nourrissent depuis plusieurs jours l'espoir que les dirigeants américains vont parvenir à se mettre d'accord sur un nouveau plan de soutien à l'activité, peut-être d'ici à la fin de la semaine.



Les investisseurs sont entièrement focalisés sur cet accord, sans lequel des millions de ménages et d'entreprises pourraient vite se retrouver dans une situation catastrophique.



Dans ce contexte d'incertitude, l'économie américaine continue de montrer des signes de faiblesse.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi continué leur progression la semaine dernière, à en croire le Département du Travail, pour s'établir à 885.000, contre 862.000 la semaine précédente.



Autre signal préoccupant, l'indice de la Fed de Philadelphie a chuté à 11,1 en décembre, en recul de 15 points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une franche décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Malgré ces déceptions, certains investisseurs espèrent toujours que la Bourse de New York se remettra dans le bon sens à l'occasion du célèbre 'rally de fin d'année'.



Cette expression désigne les dernières séances de l'année et les toutes premières du nouvel exercice, qui se traduisent généralement par une progression des indices.



Problème, le S&P affiche une hausse de près de 15% depuis le début de l'année, ayant plus que récupéré les pertes subies avec la crise du Covid, une performance impressionnante qui semble limiter son potentiel haussier aux niveaux actuels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.