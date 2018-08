Wall Street : portée par quelques rachats à bon compte

14/08/2018 | 15:13

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin après quatre séances de baisse, profitant de quelques rachats à bon compte malgré un marché attentiste en raison de la crise turque.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,3%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Après plusieurs journées difficiles, où les indices ont suivi la dégringolade de la livre turque, la chasse aux bonnes affaires pourrait soutenir la cote, en tout cas dans une certaine mesure.



'Certains investisseurs considèrent que la récente correction est allée trop loin', commente ce matin un trader.



'Il faut quand même rester prudent. Beaucoup des problèmes qui avaient entraîné la chute des marchés sont toujours là, ce qui veut dire qu'un nouveau regain d'aversion pour le risque n'est pas à exclure', ajoute-t-il.



Seule statistique au programme ce mardi, les prix à l'importation ont stagné le mois dernier selon le Département du Travail, alors que le consensus attendait une très légère hausse de 0,1%.



Toujours en vedette, Tesla figure à nouveau parmi les valeurs à suivre après avoir annoncé la formation d'un comité indépendant chargé d'examiner le projet de retrait de la cote proposé par son fondateur Elon Musk.



Home Depot est attendu en hausse après avoir rehaussé ses objectifs annuels pour viser désormais un BPA en croissance de 29,2% à 9,42 dollars et un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 7% en données publiées et 5,3% à magasins comparables.



