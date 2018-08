Bourse de Wall Street : Wall Street pourrait reprendre son souffle après la forte hausse de jeudi

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Wall Street devrait démarrer la séance en léger repli vendredi, reprenant son souffle après la remontée des principaux indices américains jeudi. Les investisseurs devraient cependant rester attentifs à la situation géopolitique, alors que la livre turque a recommencé à baisser face au dollar dans un contexte de tensions toujours vives entre les Etats-Unis et la Turquie.

Vers 15h, le contrat à terme sur l'indice Dow Jones (DJIA) perdait 40 points, soit 0,2%, à 25.553 points, tandis que celui sur le S&P 500 cédait 3,50 points, soit 0,1%, à 2.841 points. Le contrat sur le Nasdaq 100 reculait de 16,75 points, soit 0,2%, à 7.372 points.

Le gouvernement américain a prévenu jeudi que Washington prendrait de nouvelles sanctions vis-à-vis de la Turquie si le pays ne libérait pas le pasteur Andrew Brunson, accusé d'activités terroristes par Ankara et placé en résidence surveillée. La Turquie a prévenu vendredi qu'elle prendrait des mesures de rétorsion si Washington mettait ses menaces à exécution. Un tribunal turc a rejeté vendredi une nouvelle demande de levée de l'assignation à résidence du pasteur.

Vendredi après-midi, la livre turque perdait 4,9% face au billet vert, s'établissant à 6,1295 livres pour un dollar.

Sur le marché pétrolier, le contrat sur le brut WTI pour livraison en septembre montait de 1%, à 66,08 dollars le baril. Sur le marché des changes, l'euro gagnait 0,2% face au billet vert, à 1,1403 dollar.

"La Turquie pourrait entraîner un effet domino", indique Matthew Miskin, stratégiste à John Hancock Investments. D'autres pays au lourd endettement en devises étrangères pourraient se retrouver en difficulté si le dollar continue de s'apprécier, ajoute-t-il.

Wall Street a clôturé en nette hausse jeudi, ayant profité de plusieurs résultats d'entreprise bien accueillis et de la perspective d'une reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones (DJIA) a gagné 1,6% à 25.558,73 points, le S&P 500 a clôturé en hausse 0,8% à 2.840,69 point et le Nasdaq Composite a progressé de 0,4%, à 7.806,52 points.

VALEURS A SUIVRE

-Tesla perd 3,1% en préouverture. L'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), a commencé l'an dernier à enquêter sur la possibilité que Tesla ait fourni des informations erronées concernant les problèmes de production de sa voiture Model 3, ont indiqué des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Les régulateurs ont également interrogé les administrateurs de Tesla afin de déterminer ce qu'ils savaient du projet d'Elon Musk de retirer Tesla de la cote, a ajouté une autre personne au fait de la situation.

-Nvidia cède 2,5%. Le fabricant de puces, qui a publié jeudi soir ses résultats du deuxième trimestre, a fait part d'un net fléchissement de son activité liée aux cryptomonnaies.

-Applied Materials recule de 3,7%. Le fournisseur d"équipements pour le secteur des semi-conducteurs a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a présenté des perspectives plus faibles qu'attendu pour le trimestre en cours.

-Nordstrom grimpe de 7,9% en préouverture. Le distributeur a publié jeudi soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour l'exercice entier.

EVENEMENTS A VENIR

L'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan pour le mois d'août et l'indicateur avancé du Conference Board pour juillet paraîtront à 16h.

