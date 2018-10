Wall Street : poursuit l'ascension funiculaire débutée en juin

04/10/2018 | 07:40

Pour le Dow Jones, il s'agissait d'un plancher de 24.000, et le voici qui inscrit un 15ème record historique absolu à 26.950Pts... pour finir à 26.828, soit +0,2% (et il aligne une 5ème séance de hausse consécutive).



Le Nasdaq s'adjuge 0,32% à 8.025 et le S&P 500 ne grappille que 0,07% à 2.925,5, après avoir flirté, à 1Pt près avec son record absolu des 2.941 points (zénith intraday à 2.940). La jauge du stress, le 'VIX' se détend nettement, de -3,5% vers 11,6.



Tout semble donc aller pour le mieux, mais les indices US ne finissent pas au plus haut, malgré les bons chiffres du jour: un accroc majeur s'est en effet produit sur le marché obligataire, le taux du T-Bond à 10 ans des a bondi de +12Pts, à 3,18%, à son pire niveau depuis 2011.



Record également de plus de 10 ans sur la dette à 2 ans qui a grimpé jusqu'à 2,875%.

Les chiffres US du jour sont jugés 'solides': selon l'enquête mensuelle ADP, le secteur privé américain a généré 230.000 emplois en septembre, un score nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui étaient de +187.000.



Il reflète en outre d'une forte accélération par rapport aux 163.000 créations de postes enregistrées au mois d'août (chiffre non-révisé).



Les résultats mensuels de l'enquête ADP sont publiés deux jours avant le rapport officiel du Département du Travail, qui selon le consensus, devrait faire état d'environ 185.000 créations d'emplois non-agricoles dans le secteur privé en septembre.



L'autre 'chiffre du jour' concerne l'activité dans le secteur tertiaire : l'indice ISM (Institut for Supply Management) des 'services s'est établi à 61,6 pour le mois écoulé, contre 58,5 en août, déjouant largement un consensus de 58,1.



Mais gros bémol à cette 'bonne surprise', l'indice 'IHS Markit/PMI des services' chute symétriquement de 54,8 en août vers 53,5 en septembre (la plus faible croissance depuis janvier).



Enfin, les stocks de brut hebdomadaires US chutent de -8 millions de barils, le 'WTI' s'envole de +1,3% vers un nouveau record annuel de 76,3$ à New York.



Bonne séance donc pour les pétrolières avec Valero, Marathon, Newfield qui ont pris entre +3,7 et +3,9%, Cimarex +2,4%, Concho +2,2%, Devon +2%.



Le Nasdaq a été tiré par quelques poids lourds Apple +1,2%, Intel +1,4%, Facebook +2%, puis par Xilinx +2,4%, Twitter +2,9%.



Quelques replis sur AMD (-2% après -7% la veille), Microchip -3,3%, Tesla et Paychex -2,1%, Comcast et Mylan -1,5%.



