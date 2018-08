Bourse de Wall Street : Wall Street poursuit sa progression après le discours de Powell

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York accélère légèrement sa hausse vendredi après-midi après le discours du président de la Réserve fédérale, qui a défendu à Jackson Hole sa politique d'augmentation graduelle des taux d'intérêt. Le dirigeant a écarté l'hypothèse d'une surchauffe de l'économie américaine et d'un dérapage de l'inflation, tout en en affirmant que la Fed ferait tout le nécessaire si l'inflation devenait plus menaçante. Ces propos mesurés ont été interprétés comme moins restrictifs que prévu et ont entraîné une baisse du dollar et des rendements des bons du Trésor. Le Dow Jones gagne 0,5% à 25.7823,36 points à l'approche de la mi-séance, le S&P 500 progresse de 0,5% à 2.871,83 points, et le Nasdaq Composite gagne 0,8% à 7.939,54 points. L'éditeur de logiciels Autodesk bondit de 14% après des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. AMD poursuit sa progression et s'adjuge 5,8% après des commentaires d'analystes favorables. Le laboratoire Mylan avance de 2% après le relèvement de la recommandation d'Evercore sur le titre.

- Akane Otani, Dow Jones Newswires (Version française Thomas Varela) ed : ACD

