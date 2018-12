Wall Street, préoccupée par la croissance mondiale, ouvre en baisse

New York (awp/afp) - Wall Street a ouvert en baisse vendredi, s'inquiétant de la décélération de la croissance chinoise et européenne après la publication de données vendredi, tandis qu'un certain apaisement dominait dans la guerre commerciale Pékin-Washington.

Vers 14H55 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,75%, à 24.414,06 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 1,06%, à 6.995,33 points.

L'indice élargi S&P 500 cédait 0,75%, à 2.630,75 points.

La Bourse de New York avait terminé sans direction jeudi, les investisseurs faisant preuve de prudence tout en continuant à surveiller de près les difficiles tractations commerciales en cours entre Washington et Pékin: le Dow Jones avait pris 0,29% et le Nasdaq avait perdu 0,39%.

"Les courtiers se détournent des investissements considérés à risque (tels que la Bourse) après une série de statistiques décevantes en provenance de Chine et d'Europe", ont observé les analystes de Wells Fargo.

Les ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, et la production industrielle, ont ralenti en novembre en Chine, un signe préoccupant pour l'économie du pays.

Cette situation a fait clôturer les places boursières chinoises en nette baisse vendredi, le mouvement de recul étant également subi en Europe, où les immatriculations de véhicules ont en outre reculé de 8% sur un an selon l'association des constructeurs européens ACEA.

"Les inquiétudes grandissent quant à un futur ralentissement de l'économie mondiale", ont résumé les analystes de Wells Fargo.

Ce recul de fin de semaine survient alors qu'un signe concret de la trêve dans la guerre commerciale Pékin-Washington est atteint: la Chine a annoncé vendredi qu'elle suspendra le 1er janvier, pour trois mois, les surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis.

Jeudi déjà, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) avait annoncé une vente de 1,13 million de tonnes de soja à des acheteurs chinois, l'oléagineux américain ayant été l'une des principales victimes collatérales de la guerre commerciale entre les deux pays.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluait à 2,887% contre 2,913% jeudi à la clôture et celui à 30 ans à 3,147% contre 3,169% la veille.

alb/jum/nas