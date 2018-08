Wall Street près de l'équilibre après un rapport mitigé sur l'emploi

New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait autour de l'équilibre peu après l'ouverture vendredi, hésitant à s'engager après un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain et de nouvelles menaces de représailles commerciales à l'encontre des Etats-Unis.

Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,14% à 25.362,43 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,12% à 7.793,70 points après avoir débuté la séance dans le vert.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,07% à 2.828,18 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé jeudi, l'envolée d'Apple, la première entreprise privée à franchir le cap des 1.000 milliards de dollars en Bourse, n'effaçant pas totalement un regain de tensions entre Washington et Pékin: le Dow Jones avait cédé 0,03% tandis que le Nasdaq avait gagné 1,24%.

Selon le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, toujours très étudié par les marchés, le taux de chômage aux Etats-Unis a légèrement baissé en juillet à 3,9%.

Le nombre de créations d'emplois (157.000) était moins élevé qu'attendu tandis que la hausse des salaires est toujours ténue.

Plusieurs analystes mettaient toutefois en avant le fait que le nombre de nouvelles embauches en juin a été nettement révisé à la hausse.

"Certains vont probablement suggérer que la déception sur le nombre de nouvelles embauches en juillet reflète un marché du travail qui devient tendu dans la mesure où il est de plus en plus compliqué de trouver des travailleurs qualifiés et/ou qui subit les premiers signes d'un ralentissement des créations d'emplois en raison des incertitudes liées aux tensions commerciales", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Mais sur trois mois le nombre de créations d'emplois reste solide tandis que la hausse du salaire horaire moyen (+2,7%) ne s'accélère pas spécialement. Aussi le rapport ne devrait pas fondamentalement changer la perspective de la banque centrale américaine qui devrait continuer comme prévu à augmenter ses taux d'intérêt, a-t-il ajouté.

Les investisseurs étaient par ailleurs marqués vendredi par la crainte d'une escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, Pékin s'étant dit prêt à imposer de nouveaux droits de douane sur des importations de biens américains représentant 60 milliards de dollars.

Cette menace intervient le jour même où le département américain du Commerce a annoncé que le déficit commercial des Etats-Unis s'était nettement creusé en juin sous l'effet notamment d'une baisse des exportations de voitures et d'avions et d'une hausse des importations.

Le marché obligataire se détendait un peu: le rendement sur la dette américaine à dix ans évoluait à 2,962%, contre 2,986% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,101%, contre 3,118% la veille.

jum/alb/nth