Wall Street : prises d'initiatives limitées avant la Fed

10/06/2020 | 15:19

Wall Street devrait ouvrir en hausse timide mercredi matin, les prises d'initiatives restant limitées sur les marchés à quelques heures des annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,9%, annonçant un début de séance dans le vert.



Au terme de deux jours de réunion de son comité stratégique (FOMC), la Fed dévoilera ses décisions en tout début d'après-midi et son président Jerome Powell s'exprimera dans la foulée lors d'une conférence de presse.



A en croire les analystes, la réunion ne devrait donner lieu à aucune mesure spectaculaire, la Fed ayant déjà mis en place de nombreux plans de soutien à l'activité au cours des derniers mois.



'Toutefois, on écoutera avec attention le discours de Jerome Powell sur les perspectives économiques', explique Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'On scrutera également avec intérêt les éventuelles mesures de soutien aux entreprises que pourrait annoncer Jerome Powell', ajoute le spécialiste.



'Les marchés ont besoin d'éléments tangibles sur lesquels s'appuyer pour poursuivre leur remontée. Un discours trop attentiste ou trop prudent pourrait les décevoir', prévient-il.



Certains professionnels redoutent que l'institution de Washington évoque un début de 'normalisation' de sa politique monétaire ultra-généreuse après les solides chiffres de l'emploi américain publiés en fin de semaine dernière par le Département du Travail.



En attendant le verdict de la Fed, le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans se tasse légèrement à 0,8040%, illustrant la volonté des investisseurs de se porter vers les actifs jugés les plus sûrs.



Sur le marché des changes, le dollar reflue sensiblement face à l'euro pour coter 1,1380 face à la monnaie unique.



Sur le front du pétrole, les cours du brut perd 0,4% à 38,2 dollars avant la parution, dans le courant de la matinée, des stocks hebdomadaires de pétrole.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.