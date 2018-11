Wall Street : prises de profits sous le coup du pétrole

09/11/2018 | 15:15

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse vendredi matin, sous le coup essentiellement de la chute de l'or noir et des valeurs pétrolières.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,5% et 0,8%, annonçant une ouverture frileuse.



La chute des cours du pétrole - qui a conduit le Brent à enfoncer pour la première fois depuis le printemps le seuil des 70 dollars - commence à pousser les investisseurs à s'interroger sur les performances des grands groupes énergétiques comme ExxonMobil ou Chevron, dont les comptes bénéficiaient jusqu'ici de la vigueur des prix pétroliers.



Ce plongeon de l'or noir est désormais considéré comme symptomatique d'une conjoncture mondiale difficile, la demande inquiétant tout particulièrement les opérateurs alors que les perspectives économiques sont revues à la baisse.



Ces prises de profits interviennent alors que les prix du pétrole avaient gagné plus de 26% depuis le début de l'année.



Hier, le message sans surprise délivré par la Réserve fédérale avait déjà conduit les investisseurs à sécuriser une partie des copieux bénéfices engrangés depuis le 30 octobre.



Depuis la fin du mois d'octobre, Wall Street a en effet repris plus de 5% de sa valeur, une performance qui pourrait motiver de nouvelles prises de profits aujourd'hui alors que l'issue des élections de mi-mandat est désormais connue, que la saison des résultats s'achève et que le calendrier de la Fed a été confirmé.



