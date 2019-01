Wall Street : privilégie la FED plutôt que l'ISM ou shutdown

07/01/2019 | 23:59

Les indices US n'en terminent pas au plus haut du jour, certes... mais dans de hautes eaux, et sans montrer de signes d'essoufflement.

Le Dow Jones a pris encore 0,67%, à 23.590, le S&P-500 +0,7%, à 2.550, le Nasdaq engrange +1,25% à 6.823, soit environ +5,5% en 48H.



Wall Street a donc digéré sans aigreur le recul de -3Pts de l'indice ISM (Institut for Supply Management), lequel s'est établi à 57,6 pour le mois écoulé, contre 60,7 en novembre, alors même que le consensus ne l'attendait en repli qu'à 59,5.

Curieusement, c'est Paris qui a le plus mal 'vécu' cette publication, perdant plus de 1% avant rebondir de +30Pts vu la résilience affichée par les actions américaines.



L'indice ISM confirme donc le ralentissement de l'expansion du secteur des services indiqué vendredi dernier par l'indice PMI d'IHS Markit, paru en baisse à 54,4 au titre du mois dernier contre 54,7 en novembre 2018.



Les opérateurs restent sous le charme de l'assouplissement -en mode 'colombe'- des positions de la FED concernant la réduction de son bilan et la prise en compte d'indicateurs économiques moins robustes fin 2018.

La perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines ou plusieurs mois n'est pas prise réellement au sérieux



