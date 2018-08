Wall Street, profitant d'une hausse timide des salaires, finit en hausse

New York (awp/afp) - Wall Street a terminé en hausse vendredi, peu affectée par une nouvelle escalade des tensions entre Washington et Pékin et tirant partie d'une modeste hausse des salaires dans un rapport mensuel sur l'emploi.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,54%, à 25.462,58 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,12%, à 7.812,01 points.

L'indice élargi S&P 500 a pris 0,46% à 2.840,35 points.

Sur la semaine les trois indices s'inscrivent en hausse, le Dow Jones a pris 0,05%, le Nasdaq 0,96% et le S&P 500 0,76%.

Selon le rapport mensuel officiel sur l'emploi américain, toujours très étudié par les marchés, le taux de chômage aux Etats-Unis a légèrement baissé en juillet à 3,9% et le nombre de créations d'emplois (157.000) a été moins élevé qu'attendu.

Cependant, "le rapport a montré l'absence de pressions inflationnistes sur les salaires, c'est positif pour les marchés", a réagi Alan Skrainka de Cornerstone Wealth Management.

Le salaire horaire moyen, particulièrement surveillé alors que la Fed veut juguler toute accélération de l'inflation, a progressé de seulement 0,26% à 27,05 dollars. Cela représente une hausse des rémunérations de 2,7% sur l'année, en dessous de l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation CPI (2,9% sur un an en juin).

Cela ne remet toutefois pas en cause, de l'avis de nombreux analystes, l'anticipation de deux nouvelles hausses de taux directeurs de la banque centrale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année, en plus des deux hausses déjà effectuées.

Harcèlement sexuel

Le marché a en revanche été peu touché par le dernier ping pong verbal entre Washington et Pékin sur le front des menaces commerciales.

La Chine s'est dite vendredi prête à imposer de nouveaux droits de douane sur environ 60 milliards de dollars de biens américains en réponse à des menaces américaines formulées mercredi.

Le conseiller économique de la Maison-Blanche Larry Kudlow a tourné en dérision ces menaces vendredi, affirmant en outre que la seconde puissance économique mondiale battait de l'aile.

"Il est un peu surprenant de voir les marchés ne pas réagir plus brutalement aux nouvelles tensions commerciales; j'imagine qu'ils s'y habituent", a relevé Maris Ogg de Tower Bridge Advisors.

Le marché obligataire se détendait un peu: le rendement sur la dette américaine à dix ans évoluait à 2,951%, contre 2,986% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,094%, contre 3,118% la veille.

Du côté des valeurs, le gendarme américain de la Bourse, la SEC, a classé sans suite une enquête ouverte sur les pratiques comptables d'ExxonMobil (+0,36% à 80,20 dollars) après la chute des prix du pétrole au printemps 2014.

Le groupe agro-alimentaire Kraft-Heinz est monté de 8,55% après avoir fait part de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le groupe a souligné que la hausse des prix avait pesé sur ses bénéfices, mais qu'il s'attendait à améliorer sa rentabilité d'ici la fin de l'année.

Symantec, spécialisé dans la sécurité informatique, a chuté de 7,81% après avoir révisé à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

L'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard, qui a fait part de chiffres meilleurs que prévu au deuxième trimestre aidés notamment par ses jeux à succès "Call of Duty" et "Overwatch" mais de prévisions inférieurs aux attentes pour le reste de l'année, a perdu 3,70%.

Le groupe de médias CBS a pris 0,83%. L'entreprise a annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais son PDG Leslie Moonves est resté silencieux lors de la conférence téléphonique avec les analystes suivant leur publication sur les accusations de harcèlement sexuel dont il fait l'objet.

alb/jum/LyS