Wall Street : profite d'un rebond après les statistiques

13/06/2019 | 17:00

Les indices américains profitent d'un rebond à l'ouverture ce jeudi, après des reculs de l'ordre de 0,2% sur le Dow Jones et de 0,4% sur le Nasdaq la veille. Le Dow Jones progresse de 0,2% et le Nasdaq gagne 0,5%.



'Nous n'avons pas de raison de penser que la dynamique haussière plus large est en péril, en tout cas pour le moment', estimait plus tôt ce matin Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Bien sûr, une bonne part du sentiment offensif est fondé sur la promesse que la Fed commencera très bientôt son cycle d'assouplissement, aussi nous devrions toujours garder un oeil sur tout changement ou propos récents sur ce front', poursuit-il.



Sur le front des statistiques, le Département américain du Travail a dénombré 222.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, en hausse de 3.000 par rapport à la précédente, et à comparer à un consensus de 216.000.



Après une augmentation de 0,1% le mois précédent, les prix à l'importation aux États-Unis se sont contractés de 0,3% en mai, selon le Département du Travail, conformément à l'estimation moyenne des économistes.



Du côté des valeurs, Tyson Foods annonce le lancement de ses premiers produits à base de végétaux et de mélanges, ainsi que le lancement de sa nouvelle marque dédiée 'Raised & Rooted', de façon à élargir ses offres en produits protéinés.



ExxonMobil et SABIC annoncent aujourd'hui avoir pris la décision de lancer la construction d'une usine de produits chimiques et d'un vapocraqueur d'éthane dans le comté de San Patricio, au Texas.



Wedbush relève son opinion sur Lennar Corp de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 50 à 62 dollars, anticipant que 'les investisseurs devraient être prêts à payer un multiple plus élevé pour les résultats de constructeur de logements'.



Le titre Alphabet s'affiche en hausse de +1% ce jeudi dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation ' achat ' sur le titre de la maison-mère de Google, après s'être entretenu avec un expert juridique spécialisé dans les affaires antitrust.



