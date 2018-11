Wall Street : prudence l'emporte à la veille de Thanksgiving

21/11/2018 | 22:36

Fin de séance décevante, et peut-être même inquiétante d'un certain point de vue puisque les indices US terminent au plus bas jour, et le Dow Jones s'affiche même dans le rouge... pour -0,004% à 24.465.

L'indice historique a reperdu plus de 200Pts dans l'après-midi, le S&P500 a divisé ses gains par 3 (à +0,3%) par rapport à la mi-séance, le Nasdaq a recédé la moitié de ses +1,5% initiaux.



Les opérateurs n'ont pas voulu conserver de 'papier' à la veille du long pont de 'Thanksgiving' et la glissade a simplement été enrayée après un re-test la veille des planchers annuels.

Les indices US ont lourdement rechuté lundi et mardi, sur fond d'inquiétudes sur la croissance mondiale: elle est d'ailleurs revue à la baisse par l'OCDE, de +3,7% à +3,5% en 2019, et peut être à pas plus de 3% en 2020.



La morosité de Wall Street peut également s'expliquer par la médiocrité des 'chiffres du jour', avec une lourde rechute de -4,4% des commandes de biens durables aux États-Unis en octobre alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse plus bénigne de -2,2%.



Par ailleurs, en excluant les équipements de transport (principalement l'aéronautique), catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables ne se sont accrues que de 0,1% en octobre, là où le consensus visait une augmentation de 0,4%.

Les demandes hebdomadaires d'indemnité chômage ressortent à +3.000 à 224.000, ce qui confirme une tendance qui se dégrade doucement depuis 3 semaines.

C'est légèrement rattrapé par une hausse de +1,4% des reventes de logements anciens



Les opérateurs avaient les yeux rivés sur les valeurs de la distribution qui avaient plongé la veille, un symptôme inquiétant 48H de 'Thanksgiving' et 72H du 'Black Friday', habituellement favorable au secteur.

Ross Stores a encore reculé de -1,2%, Best Buy de -2,3% mais Hannesbrand a repris +6,6%, Under Armour +3,4%, Ralph Lauren +3,1%.



Rebond également du côté des valeurs 'énergie' dans le sillage du pétrole (+2% à 54,5$), avec Newfiel +5,1%, Apache et Devon +4%, EOG +3,6%, Noble +3,3%, Marathon OIl +3%.



Les hausses l'ont emporté sur le Nasdaq mais sans écarts spectaculaires, à l'image de Workday +5%, Baidu +3,7%, Adobe +2,8%, Comcast +2%, Twitter et Facebook +1,8%.

Poursuite des dégagements sur Nvidia -2,9%, Tesla -2,7%, Amgen -1,9%, Netflix -1,8%... et toutes les biotechs (-1% ou plus en général)



En ce qui concerne l'effondrement de -7% du baril mardi, il faisait suite au tweet de Trump remerciant l'Arabie Saoudite de maintenir ses quotas.





