Bourse de Wall Street : Wall Street prudente à la veille des annonces de la Fed

L'indice Dow Jones perd 12,31 points, soit 0,05%, à 27.078,41 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,07% à 3.037,35 points, après avoir inscrit lundi un record à 3.044,08.

Le Nasdaq Composite cédait 0,1% à 8.317,74 points à l'ouverture.

Alphabet, la maison mère de Google, perd 2,13% après avoir publié lundi des résultats trimestriels montrant que ses coûts continuaient d'augmenter plus rapidement que son chiffre d'affaires malgré ses efforts pour trouver de nouvelles sources de revenus.

En hausse, les laboratoires pharmaceutiques Merck et Pfizer gagnent respectivement 2,10% et 3,14% après des résultats supérieurs aux attentes et le relèvement de leur prévision de bénéfice annuel.

General Motors bondit de 4,7%, le constructeur automobile ayant dégagé un bénéfice net meilleur que prévu pour le troisième trimestre, porté par les ventes de pick-up et de SUV aux Etats-Unis.

Sur les 204 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, plus de 78% ont dépassé le consensus selon les données Refinitiv.

Tous les yeux se tournent maintenant vers la réunion de la Réserve fédérale. La banque centrale américaine, dont le comité de politique monétaire entame mardi deux jours de réunion, devrait dire mercredi qu'elle baisse à nouveau ses taux en raison des craintes d'un ralentissement économique mondial.

Les investisseurs attendent surtout les commentaires de Jerome Powell, son président, pour déterminer si la banque centrale américaine laisse la porte ouverte à un autre assouplissement monétaire dans l'année.

(Édité par Jean-Michel Bélot)