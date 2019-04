Wall Street : quatrième hausse d'affilée

04/04/2019 | 08:08

Rien n'arrête plus le rally haussier, Wall Street bat records sur records annuels avec un Nasdaq en hausse de 0,6% à 7.895 (avec AMD qui s'envole de +8,5%), un S&P500 (+0,21%) dans le vert pour la quatrième séance consécutive à 2.873 et un Dow Jones qui grappille 0,15% à 26.218.



Wall Street, qui a connu un trou d'air peu après 16H00, a digéré en une demi-heure un nouveau mauvais chiffre : l'activité du secteur tertiaire américain (ISM des 'services') a chuté de 59,7 vers 56,1 en mars, déjouant un consensus de 58.



Un autre chiffre décevant était tombé à 14H15, mais n'a pas davantage fait dérailler le 'bull trend' : le secteur privé américain n'a généré que 129.000 emplois en mars selon le cabinet ADP, score nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes qui s'établissait à 170.000 (déjà en net retrait par rapport aux 197.000 créations de postes privés de février).



Le Nasdaq a été dopé une fois de plus par les semi-conducteurs (+2,2% en moyenne, +38% depuis le 27 décembre, +29% depuis le 1er janvier) avec Lam Research +4%, Applied Materials +3,5%, Micron +3,4%, Western Digital +3,2%, Nvidia +3,1%, Microchip +2,5%, Citrix +2,4%, Netapp +2,3%, Intel +2,1%.



Quelques prises de bénéfices sur les 'biotechs' avec Incyte -2,7%, Regeneron -1,9%, Walgreen-Boots -0,9%...



Les nouveaux records du pétrole ont été suivis d'un petit pullback symbolique (-0,2% à 62,5$ sur le NYMEX) qui a pourtant pesé sur Cimarex -4,2%, Apache -3,6%, Concho -2,4%, EOG -2,2%, Noble et Schlumberger -2%.



Petite dégradation sur les T-Bonds avec +4Pts de rendement à 2,52%, le '30 ans' se rapproche des 2,95%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.