Wall Street : quelques prises de profits après l'emploi

Wall Street a ouvert en légère baisse vendredi après une statistique de l'emploi contrastée, marquée par des créations de postes bien meilleures que prévu mais aussi une remontée du taux de chômage et des destructions de postes dans le secteur manufacturier.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones abandonne 0,7% à 29.181 points. Le S&P 500, dont la composition est bien plus large, recule lui de 0,3% à 3334,5 points tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 9,544,6 points.



Les marchés américains avaient inscrit jeudi de nouveaux records en séance et en clôture en réaction à un apaisement bienvenu des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Ce matin, le Département du Travail a fait état de 255.000 créations d'emplois pour le mois de janvier, alors que les économistes en attendaient en moyenne 160.000.



Problème, le secteur manufacturier a détruit 12.000 emplois après en avoir déjà supprimé 5000 en décembre, une détérioration qui montre que la santé de l'industrie manufacturière aux Etats-Unis reste chancelante.



Le taux de chômage s'est dégrade par ailleurs à 3,6%, contre 3,5% en décembre, en dépit de la forte baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage publiées la veille.



Les salaires horaires demeurent sages, affichant une augmentation de 0,2%.



Les investisseurs semblent toutefois hésiter à pousser les indices au-delà de leurs derniers records en date.



Les plus hauts des derniers jours s'étaient déjà faits 'à la marge', c'est-à-dire sur de faibles écarts, ce qui semble indiquer que le 'rally' se prolonge désormais sans grande conviction de la part des investisseurs.



Motif de cette prudence, les actions américaines présentent désormais un ratio cours/valeur comptable de 3,7x, très supérieur à leur valorisation moyenne de 2,8x affichée sur les 20 dernières années.



