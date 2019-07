Wall Street : quelques rachats à bon compte dopent le Nasdaq

09/07/2019 | 22:56

Wall Street qui avait rouvert en ordre dispersé a clôturé dans les mêmes dispositions, les écarts entre les indices ne s'étant nullement réduits au fil des heures.



En revanche, les pertes se sont doucement réduites pour le Dow Jones qui finit en repli de -0,1% (il gravite vers 26.785Pt) tandis que le Nasdaq avance de +0,55% (vers 8.143)... et le S&P500 grappille 0,12%, à 2.980.

Le Russell-2000 qui avait chuté de -0,9% la veille n'a repris que +0,08%.



Ce fut une séance de pur attentisme, sans la moindre volatilité, alors que Réserve fédérale divulguera demain les 'minutes' de sa dernière réunion de politique monétaire.

Jerome Powell, son président, s'exprimera devant le congrès mercredi et jeudi.

Aucun grand rendez-vous d'ordre économique ne figurait à l'agenda aujourd'hui, pas d'avantage de chiffres 'macro' à se mettre sous la dent.



Larry Kudlow (conseiller économique de Trump) lors d'une interview accordée à CNBC a rappelé que la FED avait 'de la marge pour baissier les taux', signifiant de la sorte que Donald Trump souhaitait qu'elle en use au plus vite pour parer à tout risque de récession.

Le pétrole à rebondi de +1,4% sur le NYMEX, à 58,5$ alors que selon l'API, les stocks de 'brut' pourraient s'être contractés de -8 millions de barils la 1ère semaine de juillet.

Halliburton a repris +1,4%, Range Resource +1,5%, Valero Energy +1,1%.



Le Nasdaq a bénéficié de quelques rachats à bon compte sur AMD +3,5%, Biomarin +3,4%, Western Digital +3,2%, Micron +2,3%, Amazon et Facebook +1,8%, Microchip +1,8%, Regeneron +1,7%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.