Wall Street : rafale de records absolus en début de séance

Wall Street a entamé la séance de jeudi sur une rafale de records absolus, poursuivant sur sa lancée des dernières séances malgré les violences politiques qui se sont tenues hier à Washington.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones franchit le seuil des 31.000 points en progressant de 1,1% à 31.164,1 points, tandis que le Nasdaq se hisse au-dessus du cap des 3800 points en gagnant près de 2,2%.



Les marchés ne tiennent pas compte du chaos qui qui s'est emparé hier du Capitole car il ne remet pas en question l'arrivée prochaine au pouvoir des démocrates, synonyme de dépenses en faveur de la relance économique.



Par ailleurs, Donald Trump a fini par concéder sa défaite et appelé à une 'transition pacifique' après deux mois de refus.



Conséquence, le Congrès et le vice-président Mike Pence ont peu valider avec quelques heures de retard les résultats du scrutin présidentiel du 3 novembre.



Les investisseurs saluent par ailleurs les déclarations de Patrick Harker, le président de la Fed de Philadelphie, qui ne voit pas 'la Réserve fédérale ralentir ses achats de dette dans un futur proche'.



Les planètes sont désormais parfaitement alignées pour Joe Biden qui bénéficie d'un Congrès où les démocrates sont majoritaires et du plein soutien de la Fed pour financer des plans de relance.



Dans ces conditions, aucune statistique, bonne ou mauvaise, ne semble en mesure de remettre en cause la dynamique haussière des actions.



Calculé par l'Institute for Supply Management, l'indice ISM non manufacturier s'est établi à 57,2 en décembre, soit une remontée de 1,3 point par rapport au mois précédent,ce qui traduit une accélération de la croissance dans les services.



Autre bonne nouvelle, le Département du Travail a annoncé que les inscriptions aux allocations chômage avaient légèrement reflué la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 787.000, contre 790.000 la semaine précédente.



Côté valeurs, Constellation Brands bondit de plus de 3% après avoir publié des résultats trimestriels solides et approuvé un nouveau programme de rachats d'actions.



Walgreens Boots Alliance est également bien orienté (+2,7%) après avoir dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé.



Tesla poursuit de son côté une trajectoire haussière sans fin (+4,5%) à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de RBC, qui admettent avec humilité s'être totalement planté sur le dossier jusqu'ici.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.