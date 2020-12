New York (awp/afp) - Le Dow Jones et le Nasdaq à la Bourse New York ont terminé jeudi en petite hausse, tandis que le S&P est resté quasiment stable à la clôture, après une séance où les trois indices ont dépassé de nouveaux records.

Selon des résultats provisoires en clôture, l'indice vedette Dow Jones a conclu en hausse de 0,29% à 29.969,52 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,23% à 12.377,18 points. L'indice élargi S&P 500 a glissé de 0,06% à 3.666,72 points.

afp/rp