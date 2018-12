Wall Street : rapide retournement de tendance à la baisse

10/12/2018 | 16:37

La Bourse de New York a effacé ses gains lundi en début de séance pour se retourner à la baisse, les investisseurs ne souhaitant visiblement pas profiter de la récente liquidation de certaines valeurs star pour effectuer quelques rachats à bon compte.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones fléchit de 0,6% à 24.243,3 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote encore modestement 0,2% à 6987,7 points.



Les observateurs s'inquiètent depuis quelques séances de la frilosité des opérateurs et de leur réticence à profiter de bonnes affaires en 'rachetant les creux', une dynamique qui n'a cessé de porter les marchés américains depuis 2009.



Wall Street avait pourtant bouclé vendredi sa pire semaine boursière depuis le mois de mars, avec des pertes hebdomadaires de près de 4,5% pour le Dow Jones et de pas loin de 5% pour le Nasdaq.



'Il faut dire qu'on redoute une nouvelle vague d'inquiétudes autour des questions commerciales et monétaires, mais aussi concernant le niveau de la croissance économique mondiale', justifie un expert.



Côté valeurs, Apple décroche de 1,5% en raison d'une décision de justice favorable à Qualcomm.



Le fabricant américain de puces mobiles grimpe, à l'inverse, de 3,3% suite à l'injonction d'un tribunal chinois interdisant à Apple de vendre ou de distribuer en Chine les iPhones enfreignant les brevets de Qualcomm.



Facebook grimpe de son côté de plus de 3,1% après avoir débloqué une enveloppe supplémentaire de neuf milliards de dollars pour son programme de rachats d'actions lancé en 2017.



