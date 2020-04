Wall Street rattrapée par la remontée brutale du chômage aux Etats-Unis

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi après un début de séance en dents de scie, les chiffres pires que prévu sur l'emploi américain reléguant au second plan le rebond du pétrole.

Selon des résultats provisoires à la clôture, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a perdu 1,67% pour finir à 21.055,45 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,53%, à 7.373,08 points, et l'indice élargi S&P 500 de 1,52%, à 2.488,56 points.

afp/rp