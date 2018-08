Wall Street, rattrapée par les tensions commerciales, ouvre en baisse

New York (awp/afp) - La Bourse de New York reculait à l'ouverture jeudi, de nouveau ébranlée par un regain de tensions entre Washington et Pékin sur le front commercial.

Vers 13H50 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,62% à 25.175,67 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,27% à 7.688,18 points.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,43% à 2.801,17 points.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé mercredi, le bond du géant de l'informatique Apple soutenant le secteur technologique tandis que le reste du marché était affecté par la menace de nouvelles taxes américaines sur les importations de produits chinois: le Dow Jones avait cédé 0,32% tandis que le Nasdaq avait gagné 0,46%.

Alors que les discussions entre la Chine et les Etats-Unis sont au point mort, l'administration Trump a annoncé mercredi qu'elle envisageait de taxer encore davantage les marchandises chinoises, une menace qualifiée de "chantage" par Pékin.

Les grandes multinationales américaines Boeing et Caterpillar, deux groupes pouvant potentiellement pâtir fortement de toute entrave aux échanges entre les deux pays, perdaient respectivement 1,13% et 0,98%.

Pour Patrick O'Hare de Briefing, les investisseurs s'inquiètent de la combinaison de ces tensions commerciales et "de l'idée que le comité de politique monétaire de la banque centrale américaine (FOMC) n'a pas semblé particulièrement concerné par cette thématique dans son communiqué" diffusé mercredi.

"Le FOMC reste sur la voie d'un relèvement des taux directeurs en septembre, ce qui rappelle aux acteurs du marché que l'aide de la Fed (en cas d'accès de faiblesse de l'économie, NDLR) n'est plus aussi garantie qu'auparavant", a-t-il estimé.

Du côté des indicateurs, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont augmenté moins que prévu après être tombées au plus bas depuis 1969 au début du mois de juillet, selon les données officielles publiées jeudi.

Le marché obligataire se détendait un peu: le rendement sur la dette américaine à dix ans évoluait à 2,995%, contre 3,006% mercredi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,128%, contre 3,132% la veille.

