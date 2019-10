Wall Street : rebond attendu avant de nouveaux résultats

21/10/2019 | 15:00

Après une clôture en berne vendredi (-0,9% sur le Dow Jones, -0,8% sur le Nasdaq) les indices actions américains sont attendus en rebond ce lundi au vu des futures, alors que la saison des résultats doit monter en puissance dans les prochains jours.



'Sur les principales interrogations des investisseurs, la situation semble figée', constate Aurel BGC, notant ainsi que 'la visibilité sur le Brexit semble toujours faible' face au bras de fer persistant entre Boris Johnson et le parlement britannique.



'Au niveau des négociations entre Chine et Etats-Unis, nous disposons de peu d'informations sur l'évolution de la 'phase 1'. Les Chinois, notamment, se montrent très peu communicatifs sur ce sujet', poursuit-il.



Au chapitre des statistiques, sont attendues cette semaine les ventes de logements anciens et neufs, ainsi que les commandes de biens durables pour le mois de septembre, puis l'indice UMich de confiance des ménages.



Mais c'est surtout sur le front des résultats d'entreprises que les prochains jours seront chargés, avec par exemple McDonalds, Procter & Gamble, Caterpillar, Boeing, Microsoft, 3M, Intel, Amazon, Visa et Verizon.



Pour l'heure, le groupe parapétrolier Halliburton publie au titre du troisième trimestre, un BPA de 34 cents, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en recul séquentiel de 6%.



Pfizer et Opko font part de résultats positifs pour une étude de phase III pour Somatrogon, une hormone de croissance humaine à action longue pour traiter les enfants souffrant d'une déficience de l'hormone de croissance.



